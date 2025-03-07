Fenerbahçe'nin yenilgisi yabancı basında manşetlerde: 'Çaylak Ferguson, Mourinho'yu şaşkına çevirdi'

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Rangers'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu’nda Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyet İskoçya’da büyük ses getirdi. Ancak sadece Britanya Adası’nın kuzeyindeki İskoçya’da değil güneydeki İngiltere’de de basın uzun yıllar ülkede görev yapan Mourinho’yu ve sarı lacivertlilerin yenilgisini manşetlerine taşıdı.

İSKOÇYA BASINI

The Scotsman: “Rangers İstanbul’da büyük bir sürpriz yaptı böylece Avrupa Ligi çeyrek finaline doğru büyük bir adım attı. Bu sezon en iyi performanslarını Avrupa Ligi’ne saklayan Rangers için kıtadaki bir başka mükemmel performanstı.”

OLAĞANÜSTÜ GALİBİYET

Daily Record: İstanbul’da çaylak teknik direktör Barry Ferguson’un muhteşem bir ilk maç zaferinin tadını çıkardığı inanılmaz bir gece yaşandı. Cerny iki gole imza attı, Dessers VAR dramasına katlandı ve Ferguson, usta Mourinho’ya darbe indirdi.”

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Scottish Sun: “Rangers’ın yeni patronu Barry Ferguson, tarihin en iyi teknik direktörlerinden biri olan Jose Mourinho’yu şaşkına çevirdi.”

The Herald: “Dessers ve Cerny, Fenerbahçe’yi şaşkına çevirdi. ‘Açık Maviler’ Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’sine karşı İstanbul’da olağanüstü bir galibiyet aldı. Rangers mutluluğu yine Avrupa Ligi’nde buldu.”

ETKİLEYİCİ PERFORMANS

STV News: “Çeyrek finallere doğru büyük bir adım atan mavi-beyazlılar, gelecek haftaki rövanş maçına iki gol üstün çıkacak. Deneyimli Fenerbahçe takımına karşı deplasmanda etkileyici bir performans sergilediler.”

Rangers News: “Fenerbahçe’nin Fred’in mücadeleci etkisinden yoksun olmasıyla Raskin, Diomande ve geri dönen Connor Barron ile birlikte orta saha üçlüsünde oyunu domine etti. Rangers adına harika bir gösteriydi.”

FERGUSON'UN DESTANSI ZAFERİ

Gazette Herald: “Rangers, Fenerbahçe’yi yenerek Avrupa Ligi’nde sürpriz yaptı. Rangers, bu sezon yine Avrupa Ligi sevincini yaşarken, ilk maçta Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’sini İstanbul’da 3-1 gibi muhteşem bir skorla mağlup etti.”

Rangers Review: “Ferguson, destansı Avrupa zaferinde Mourinho’yu alt etti.”

İNGİLTERE BASINI

BBC: “Acımasız Rangers, Mourinho’nun Fenerbahçe’sini Avrupa Ligi’nde şaşkına çevirdi. Rangers’ın ilk golüne imza atan, ikinci golünde asist yapan, iki golü iptal edilen Cyriel Dessers, şaşkın rakibi karşısında ringin etrafında dans eden bir boksörü anımsattı.”

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The Guardian: “Geçtiğimiz Cumartesi evinde lig 6.’sı Motherwell’e yenilen Rangers, geçici teknik direktörüyle İstanbul’da tarihi bir zafere imza atarak Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe’nin 18 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı”

SKY Sports: “Cyriel Dessers, Rangers’ın Fenerbahçe’yi şaşkına çevirmesinde başrol oynadı. Avrupa Ligi, kasvetli bir sezonda bir kez daha Rangers’ın sığınağı olduğunu kanıtladı.”

Daily Mail: “Rangers, Mourinho’nun adamlarını parçalayarak Avrupa Ligi son 16 turunda tam kontrol sağladı.”

TNT Sports: “Rangers, Fenerbahçe karşısında muhteşem bir ilk maç galibiyeti elde etti.”