Fenerbahçe'nin Avrupa'ya vedası sonrası dikkat çeken sözler! 'Mucizenin eşiğinden dönüldü! Rangers'ı yendi ama...'

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda İskoçya temsilcisi Rangers’a konuk oldu. Ibrox Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Norveç Futbol Federasyonu’ndan Espen Eskas düdük çaldı. Espen Eskas’ın yardımcılıklarını ise Jan Erik Engan ile Isaak Elias Bashevkin üstlendi.

MAÇIN İLK 11'LERİ

Mücadeleye ev sahibi Rangers; Butland, Tavernier, Balogun, Souttar, Sterling, Raskin, Barron, Jefte, Cerny, Diomande ve Dessers ile çıktı. Konuk ekip Fenerbahçe ise; İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel, Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca ve En-Nesyri ilk 11’iyle sahada yer aldı.

F.BAHÇE İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Karşılaşmada ilk etkili atak ev sahibinden geldi. 26’ncı dakikada Cerny, ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleyi yokladı fakat top direğin yanından dışarıya gitti. İlk yarım saatlik bölümde iki takım da basit top kayıpları yaptı. 36’ncı dakikada Fenerbahçe’de orta alanda topu kontrol eden Amrabat’ın savunma arkasına pasında En-Nesyri, gelişine vurdu fakat meşin yuvarlak uzak taraftan dışarıya çıktı.

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45’inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Soldan Kostic’in ortasında penaltı noktasının soluna gelen topa bekletmeden Szymanski vurdu ve uzak köşeye giden meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu: 0-1. İlk yarı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

SZYMANSKİ'NİN GOLLERİYLE MAÇ UZADI

İkinci yarıya her iki takım da aynı ilk 11’ler ile devam etti. Fenerbahçe ilk yarıya göre daha baskılı başladı. 57’nci dakikada Fenerbahçe’de Talisca ceza sahası dışından sağ ayağıyla kaleyi denedi fakat top üstten dışarıya çıktı. Baskısını arttıran Fenerbahçe, 66’ncı dakikada ikinci gole çok yaklaştı. Soldan Kostic’in ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Talisca’nın kafa vuruşunda top direğin dibinden dışarıya çıktı. 70’inci dakikada Rangers etkili geldi. Ceza yayında Igamane’nin şutunu kaleci İrfan Can Eğribayat kornere çeldi. 73’üncü dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Sağdan son çizgide Mert Müldür’ün içeri yerden çevirdiği topa ön direkte Szymanski ayağının dışıyla bekletmeden dokundu, savunmaya da çarpan top ağlara gitti: 0-2. Baskısını arttıran Fenerbahçe, 77’nci dakikada Tadic’in ceza sahası dışı sağ çaprazından şutuyla gole yaklaştı. Karşılaşmanın son dakikalarında Fenerbahçe pozisyon bulsa da 3’üncü golü atamadı. Karşılaşmanın normal süresi 2-0 Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle bitti ve mücadele uzatmalara gitti.

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3 PENALTI KAÇINCA VEDA KAÇINILMAZ OLDU

Mücadelenin ilk uzatma devresinde ev sahibi ekip 100’üncü dakikada etkili geldi. Ceza sahası dışı sağ çaprazında Cerny, topu soluna çektikten sonra kaleyi yokladı fakat meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat kornere çeldi.

İkinci uzatma devresinin 109’uncu dakikasında ev sahibinin ceza sahası dışı sol çaprazından kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Tavernier’in şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat hata yapmadı. Uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca maç penaltılara uzadı. Seri penaltı atışlarında rakibine 3-2'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Bir üst tura yükselen Rangers ise çeyrek finalde Athletic Bilbao'nun rakibi oldu.

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HÜRRİYET YAZARLARINDAN FENERBAHÇE DEĞERLENDİRMESİ

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ile Banu Yelkovan da Fenerbahçe'nin Rangers'a penaltılarda yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettiği karşılaşmayı bugün kaleme aldığı köşe yazılarında değerlendirdi.

BANU YELKOVAN: MUCİZENİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ!

Fenerbahçe, uzatmalara bile kalmadan çeyrek finale kalabilirdi. Maç başlamadan sakin, sabırlı ve kararlı oynamak gerektiğini biliyorduk. İbrox Stadı’na çıkarken yapılması gereken tek şey, ilk maçı unutmaktı. Ligde geçen haftayı bay geçerek dinlenen Fenerbahçe aynen öyle yaptı. Sahada alıştığımız Fenerbahçe ve çok iyi bir futbol vardı. Sabırla beklenen an, tam devre arasına giderken geldi. Kostic’in soldan ortasında, Szymanski şık bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdiğinde, artık bu maçı uzatmaya taşımak için ikinci yarıda gelecek tek bir gol yetiyordu ve doğrusu bu, çok olası görünüyordu.

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TOPLA OYNAMA YÜZDE 80.5’E 19.5!

İkinci yarı başlarken Fenerbahçe’nin hedefi daha net, Rangers daha endişeli, sahadaki denge temsilcimizin lehine daha baskındı. İkinci yarının ilk 15 dakikası biterken topla oynama yüzdelerindeki 80.5’a 19.5’luk oran, sarı lacivertlilerin nasıl bir maç çıkardığının en büyük göstergesiydi. İkinci gol, tam sarı lacivertlerde ilk yorgunluk belirtileri başgöstermeye başlamışken yine Szymanski’den geldi. Dakikalar 73’ü gösteriyordu ve Rangers, maçın başından bu yana Fenerbahçe’ye değil, zamana karşı oynadığı futbolun artık bu maçı kurtarmaya yetmeyeceğini sonunda anladı. Gel gör ki karşılarında aşılmaz bir İrfan Can Eğribayat vardı, Rangers’ın yakaladığı nadir ama tehlikeli pozisyonların tamamı, genç kalecinin ellerinde son buldu.

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TELAFiSi OLMAYAN BiR MAÇTI

Fenerbahçe, maçın özellikle son anlarında üst üste yakaladığı fırsatları gole tahvil edebilseydi, mucize gözüyle bakılan çeyrek final, uzatmalara bile kalmadan gelecekti. İki pozisyonda penaltı beklentimiz vardı ama Norveçli hakem aynı fikirde değildi. Telafisi olmayan gecede, turu geçen taraf, penaltı atışlarında daha soğukkanlı kalan ev sahibi oldu.

UĞUR MELEKE: RANGERS'I YENDİ AMA IBROX'U YENEMEDİ!

Rangers - Fenerbahçe eşleşmesi, iki ülkenin de futbolda ana gündem maddesi oldu son günlerde. Dün geceye kadar Türkiye’nin de, İskoçya’nın da Avrupa kupalarında birer temsilcileri vardı. Türkiye ilk 10’daki, İskoçya da ilk 15’teki yerini korumak istiyor; zira onlar da 15’in dışında kalırlarsa Avrupa’ya yalnızca 4 takım gönderebilecekler.

Eşleşmenin İstanbul ayağında Mourinho, teknik adamlık kariyerinin belki de en formsuz günlerinden birini geçirmiş, özellikle üç konuda kâbus yaşanmıştı. Mourinho ilk müsabakadaki hastalığı çok iyi teşhis etmiş, Ibrox’a da gerekli reçeteyle gelmiş:

1- İstanbul'da Fenerbahçe orta sahası olağanüstü geçirgendi. Hatta Mourinho oyuncu değişiklikleriyle daha da geçirgenleştirmişti takımını. Dün sanırım bu kâbusu tekrar yaşamama adına 3-4-2-1 başladı maça Portekizli Hoca. Amrabat-Fred’in önünde bir ikili daha, Talisca-Szymanski oynadılar. Szymanski ilk golü tam da görev yerinden, sol içten buldu zaten. Szymanski ikinci golü de attıktan sonra Mourinho onu sağ kanat beke kaydırdı.

2- İstanbul’da Rangers’ın soldan Jefte-Diomande ile yaptıkları organizasyonlara yanıt verilememişti. Dün kanat bekte Samuel, sağ stoperde Mert’le o koridor kapatıldı. Solunu bu kez iyi kullanan taraf Kostic’in yönetiminde Fenerbahçe idi.

3- İstanbul’da kazanılan ilk 7 korneri (sağdan ve soldan ısrarla) Szymanski’nin ön direğe kullanması felaketti. Dün Talisca’ya verilmişti köşe vuruşu görevi. Talisca’nın temposunu Arabistan Ligi biraz düşürmüş. Ancak duran toplarda tehdit olmayı sürdürüyor. Dün Rangers’ın iki stoperi Souttar ve Balogun’a da sarı kart aldırdı.

PENALTILARA KALMAMALIYDI

Fenerbahçe'de dün Skriniar savunmada, Fred orta sahada ağırlıklarını koydular. İkinci 45’te ve uzatmalarda Szymanski, Tadic ve Nesyri ile yakalanan net fırsatlar vardı. Fenerbahçe normal sürede de, 120 dakikanın sonunda da turu hak eden taraftı. Oyunun hakkı penaltılar değildi esasında. Penaltılarda Ibrox’ta oluşan ekstra atmosfer tesir etti turun kaderine. Bir bakıma Fenerbahçe dün aslında Rangers’ı yendi ama Ibrox’u yenemedi.