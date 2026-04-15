Fenerbahçe'nin yenilerine 100 üzerinden 100!

Son yıllarda transferde istediği başarıyı yakalayamayan ve birçok oyuncuda büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe bu sezon ise takıma yeni katılan isimlerde tam isabet sağladı. Transfer döneminde daha dikkatli hareket eden ve ince eleyip sık dokuyan sarı lacivertli yönetim bu sezon yaz ve kış transfer dönemlerinde takıma katılan kaleciler dışındaki futbolcuların tamamından skor katkısı alırken, takımdan ayrılan Jhon Duran dahil 11 yeni Kanarya tüm kulvarlarda atılan 97 golün, 55’ine imza atarak filelere giden topların yüzde 57’sine imzasını attı.

SADECE 19 GOLDE YENi TRANSFERLERiN KATKISI YOK

2025-26 sezonu transferlerinden gelen gollerde, yenilerin yaptığı 48 asist de değerlendirmeye dahil edildiğinde böylece toplam skor katkısı 103’e ulaştı. Sarı lacivertli takımın tüm kulvarlarda attığı 97 golün 76’sında mutlaka bir yeni transfer sahneye çıktı. Bu gollerde ya topu filelere gönderen, ya da asisti yapan oyuncu yenilerden olurken bazen de hem gol hem de asist yenilerden geldi. Sadece 19 golde ise son dokunuşu yapan isim ile asisti yapan oyuncu kadroya daha önceki sezonlarda katılan futbolcular oldu.

MARCO ASENSiO ASiSTTE TAKIMIN DA LiGiN DE LiDERi

Fenerbahçe, ilk kez bu sezon sarı lacivertli formayı sırtına geçiren isimlerden en fazla gol verimi Marco Asensio’dan aldı. İspanyol yıldız 37 kez sahaya çıktı ve 13 kez fileleri havalandırıp, takım arkadaşlarına 13 asist yaptı, toplam 26 gole katkı verdi. Asensio ligin de asist kralı konumunda. (12)

Dorgeles Nene de 37 kez Fenerbahçe adına sahaya çıkıp 11 gol, 10 asistle 21 golde pay sahibi oldu. Milli forma altında da başarılı maçlar çıkartan Kerem Aktürkoğlu ise 38 karşılaşmada 12 gol 8 asistle tabelaya 20 katkı yaptı.