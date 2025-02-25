Fenerbahçe'nin yeni yıldız adayı Yusuf Akçiçek Mourinho'nun gözdesi oldu

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 25’inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Puanını 58’e yükselten sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray ile 6 puanlık farkı korudu ancak ikili averajda ezeli rakibine yenik düştü. Sarı-lacivertli takımın zorlu maçta tek kazancı genç yaşta iyi bir derbi performansı gösteren ve hocası Mourinho'dan övgü alan Yusuf Akçiçek oldu.



Süper Lig’in 25’inci haftasında Fenerbahçe, derbi maçta Galatasaray’a konuk oldu. Rams Park’ta oynanan mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic düdük çaldı. Slavko Vincic’in yardımcılıklarını yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlendi.



Gol sesi çıkmayan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi ve puan farkı 6’da kaldı.



JOSE MOURINHO, 3 DERBİYİ DE KAZANAMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho bu sezon takımın başında çıktığı 3’üncü derbide de galibiyet alamadı. Ligin ilk yarısında Galatasaray’ı Kadıköy’de konuk ettiği maçta 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’a 1-0 mağlup olmuştu. Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig’in 25’inci haftasında ise bu kez deplasmanda Galatasaray ile golsüz berabere kaldı.



SARI-LACİVERTLİLERİN 7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Fenerbahçe’nin Süper Lig’deki 7 maçlık galibiyet serisi 0-0 biten derbinin ardından sona erdi. Sarı-lacivertliler derbiden önce oynadığı son 7 maç olan Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarını kazanmıştı. Öte yandan Fenerbahçe bu sezon 4’üncü kez sahadan beraberlikle ayrıldı.



FENERBAHÇE’DE 5 İSİM GALATASARAY DERBİSİNDE İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe’de maça ilk 11’de başlayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Milan Skriniar ve Yusuf Akçiçek ilk kez Galatasaray derbisine çıktı. Oyuna 83’üncü dakikada Edin Dzeko’nun yerine dahil olan Anderson Talisca da sarı-lacivertli formayla ilk kez Galatasaray’a rakip oldu.



FENERBAHÇE BU SEZON 2’NCİ KEZ GOL ATAMADI

Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe bu sezon ikinci kez rakip ağları sarsamadı. Sarı-lacivertlilerin bir diğer gol atamadığı maç deplasmanda 1-0 kaybedilen Beşiktaş derbisi oldu. Fenerbahçe ligdeki diğer 22 maçta ise rakip kalelere 60 gol gönderdi.



YUSUF AKÇİÇEK BEĞENİ TOPLADI

Fenerbahçe’nin genç stoperi Yusuf Akçiçek, Galatasaray derbisinde sergilediği performansla beğeni topladı. Savunmadaki başarılı müdahaleleriyle dikkat çeken Yusuf, savunma bölgesindeki sakat futbolcuların eksikliğini hissettirmedi. Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü maç sonunda düzenlenen basın toplantısında genç futbolcu için övgü dolu sözler sarf etti.



Mourinho’nun Yusuf Akçiçek ile ilgili sözleri şu şekilde:

‘‘O'na performansı sebebiyle teşekkür etmem gerekiyor. İyi bir performans sergilemese sizler beni öldürürdünüz. O bugün beni kurtardı. Kendisine güveniyorum. Kusursuz değil ama olacak. O'nu şu an Varane ile kıyaslayamam. Ben de O'nu bu yaştayken Şampiyonlar Ligi’nde oynatmıştım. Türk hakem olsaydı 1’inci dakikadan sarı kartı verirdi ve 5’inci dakikada onu değiştirmem gerekirdi. Montella’nın elinde çok fazla oyuncu var ama Yusuf’un performansından o da memnundur’’