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Futbol
Haber Giriş: 13.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinde ışık var, gol yok

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Fenerbahçe'nin yeni transferlerinde ışık var, gol yok

Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de yeni transferler Berisha, Rossi 11’de başladı, Meyer 73’te oyuna girdi.

F.Bahçe’nin transferin son günlerinde kadroya kattığı Diego Rossi, Mergim Berisha ve Max Meyer, sarı lacivertli formayı ilk kez Sivas karşısında giydi.

Rossi, kanatlarda özellikle bire bir kaldığı pozisyonlarda etkili oldu ve hücuma büyük katkı yapacağının sinyalini verdi.

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Santrfor Berisha istekliydi ancak 3 şut denemesinde de kaleyi tutturamadı.

73’te giren Meyer ise sık sık duran oyunda kendini gösteremedi.

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