×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu! Tarık Çetin için süre verdi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Tarıık Çetin
Fenerbahçenin yeni transferini duyurdu Tarık Çetin için süre verdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 14:33

Fenerbahçe, gelecek sezon için bir kaleci arayışında bulunurken, gündeme altyapıdan çıkan Tarık Çetin gelmişti. Konuya ilişkin Tarık Çetin'in temsilcisi açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'de önümüzdeki sezon mutlaka şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de gündem transfer. Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun elini güçlendirmek için çalışmalarına başladı.

Gözden KaçmasınFenerbahçe, Al-Hilalin iki yıldızını gözüne kestirdiFenerbahçe, Al-Hilal'in iki yıldızını gözüne kestirdi!Haberi görüntüle

Fenerbahçenin yeni transferini duyurdu Tarık Çetin için süre verdi

Kanarya'nın gündeminde yerli kaleci var ve listede, kulübün altyapısından yetişen tecrübeli eldiven Tarık Çetin de bulunuyor.

Gözden KaçmasınAli Koçun 106. transferi: Jhon DuranAli Koç'un 106. transferi: Jhon Duran!Haberi görüntüle

Fenerbahçenin yeni transferini duyurdu Tarık Çetin için süre verdi

'1-2 güne belli olur'

Son olarak Trendyol Süper Lig kulübü Çaykur Rizespor'da forma giyen Tarık Çetin'in menajeri Aykut Yıldırım, Fanatik'e konuştu. Tecrübeli kalecinin Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalini yorumlayan Yıldırım, "Şu an durum çok net değil, tahminen 1-2 güne belli olur. Oyuncum Fenerbahçe’de oynama konusunda istekli, görüşmeler devam ediyor." sözlerini sarf etti.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınFenerbahçe, Oosterwoldenin sözleşmesinin uzatıldığını duyurduFenerbahçe, Oosterwolde'nin sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu!Haberi görüntüle

Fenerbahçenin yeni transferini duyurdu Tarık Çetin için süre verdi

Tarık Çetin'in kariyeri

Fenerbahçe U19 takımında yetişen Tarık Çetin, U21 takımına yükseldikten sonra 2018'in kış transfer döneminde Karagümrük'e kiralandı. Sezon sonunda bir kez daha İstanbul ekibine kiralık olarak imza atan Çetin, 1.5 sezon Karagümrük'te oynadı. Sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönen tecrübeli eldiven 2019'un yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'a bonservisiyle gitti ve 6 yıl Karadeniz ekibinde forma giydi. Kulüple sözleşmesi sona eren Tarık Çetin şu anda serbest oyuncu statüsünde.

Gözden KaçmasınOrkun Kökçü transfer için gemileri yaktı Tüm teklifleri reddettiOrkun Kökçü transfer için gemileri yaktı! Tüm teklifleri reddettiHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Transfer#Tarıık Çetin

BAKMADAN GEÇME!