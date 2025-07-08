Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu! Tarık Çetin için süre verdi

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Trendyol Süper Lig'de önümüzdeki sezon mutlaka şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de gündem transfer. Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun elini güçlendirmek için çalışmalarına başladı.

Kanarya'nın gündeminde yerli kaleci var ve listede, kulübün altyapısından yetişen tecrübeli eldiven Tarık Çetin de bulunuyor.

'1-2 güne belli olur'

Son olarak Trendyol Süper Lig kulübü Çaykur Rizespor'da forma giyen Tarık Çetin'in menajeri Aykut Yıldırım, Fanatik'e konuştu. Tecrübeli kalecinin Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalini yorumlayan Yıldırım, "Şu an durum çok net değil, tahminen 1-2 güne belli olur. Oyuncum Fenerbahçe’de oynama konusunda istekli, görüşmeler devam ediyor." sözlerini sarf etti.

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Tarık Çetin'in kariyeri

Fenerbahçe U19 takımında yetişen Tarık Çetin, U21 takımına yükseldikten sonra 2018'in kış transfer döneminde Karagümrük'e kiralandı. Sezon sonunda bir kez daha İstanbul ekibine kiralık olarak imza atan Çetin, 1.5 sezon Karagümrük'te oynadı. Sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönen tecrübeli eldiven 2019'un yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'a bonservisiyle gitti ve 6 yıl Karadeniz ekibinde forma giydi. Kulüple sözleşmesi sona eren Tarık Çetin şu anda serbest oyuncu statüsünde.