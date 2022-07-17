Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao'nun talihsiz anı! Jesus, Alex ve şampiyonluk yorumu

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao, antrenman sonrasında basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

TALİHSİZ ANLAR

Arao'nun açıklamaları esnasında talihsiz bir an yaşandı. Rüzgar sebebiyle reklam panosu, Brezilyalı futbolcunun üstüne devrildi.

Şaşkınlığını gizleyemeyen Arao, daha sonrasında açıklamalarına devam etti.

İşte Willian Arao'nun açıklamaları;

8 ay Barcelona'da deneme antrenmanlarına çıkmıştım. Jorge Jesus, gelmeden önce bana benden beklentilerinden ve takımın hedeflerinden bahsetti

UMARIM ŞAMPİYON OLURUZ

Hiç şüphe yok ki Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük takımı ve en çok şampiyon olan takımı. Gelmeden önce Alex ve Aurelio ile konuştum. Baskı altında oynamaya alışığım. Umarım derbileri ve bütün maçları kazanıp şampiyon oluruz.

Haberin Devamı

JESUS'U ÇOK İYİ TANIYORUM

Jorge Jesus'u çok iyi tanıyorum ve oyunculardan ne beklediğini biliyorum. Oyunculardan hep yüksek konsantrasyon ister. En iyi seviyemizde ne zaman oluruz bilmiyorum ancak şu anda takım gayet iyi seviyede

HEYECANLI VE MUTLUYUM

Çok heyecanlı ve mutluyum. Çok iyi karşılandım. Önümüzdeki günlerde ailem de gelince daha da mutlu olacağım

BENİ ÖN LİBERO OYNATIR

Brezilya'da ön libero pozisyonunda oynuyordum ancak savunmada da oynayabilirim. En iyi performansımı ön liberoda gösterdim ancak hocamız beni nerede oynatırsa en iyi performansımı vermeye çalışırım. Jesus beni genelde ön libero oynatır."

UMARIM ALEX, CARLOS, AURELIO GİBİ...

Umarım ben de Alex, Carlos, Aurelio gibi bu kulübün tarihine geçerim. Bana yapılan yatırımın karşılığını vermek istiyorum. Brezilya'da 5 numarayı ön liberolar giyer. 5 numara giymemin özel bir sebebi yok