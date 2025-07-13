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Fenerbahçe'nin yeni transferi Tarık Çetin: 'En büyük hayalim şampiyonluk!'

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#Fenerbahçe#Tarık Çetin#Süper Lig
Fenerbahçenin yeni transferi Tarık Çetin: En büyük hayalim şampiyonluk
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 22:16

Altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye dönen kaleci Tarık Çetin, en büyük hayalinin sarı-lacivertli formayla şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi.

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Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 2019'da Çaykur Rizespor'a transfer olan Tarık, 6 yıl sonra sarı-lacivertli takıma döndü.

Transferinin ardından FB TV'ye açıklamalarda bulunan Tarık, "Takım arkadaşlarıma katılacağım için çok heyecanlı ve sabırsızım. Bir an önce başlayıp elimden gelenin en iyisini yaparak bu sezon şampiyonluk yaşamak istiyoruz." dedi.

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Sarı-lacivertli ekiple yarım kalan hikayesi olduğunu aktaran Tarık, "Benim için Fenerbahçe A Takımı'nda oynamak gibi yarım kalan bir hikaye var. Buradan ayrılıp Karagümrük ve Rize'ye gittim, oralarda şampiyonluk yaşadım ama en büyük hayalim Fenerbahçe formasıyla bu güzel stadyumda şampiyonluk yaşamak." ifadelerini kullandı.

Tarık, taraftarlardan destek istediğini belirterek, "Taraftarımızın bize güvenmelerini ve ligin son maçının son saniyesine kadar bizi desteklemelerini istiyoruz. Biz de şampiyonluğa ulaşarak taraftarımıza en güzel hediyeyi vereceğiz." diye konuştu.

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#Fenerbahçe#Tarık Çetin#Süper Lig

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