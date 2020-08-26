Fenerbahçe'nin yeni transferi Sinan Gümüş'ten Lukas Podolski ve Galatasaray cevabı

Sinan Gümüş'ün açıklamaları şu şekilde;

Emre ağabey, Ali Koç ve Erol hocamla güzel görüşmelerimiz oldu. Bana inandıkları, bana güvendikleri için buraya geldim. 3-4 aydır Emre Belözoğlu ile yoğun olarak görüştük. Bana Fenerbahçe'nin ne kadar güzel olduğunu anlattı. Çok mutlu ve gururluyum. Böyle bir büyük camiada, böyle bir ailenin parçası olmayı hep dört gözle bekliyordum.

Tam 1 hafta önce imzalar atıldı. Yaklaşık 5 gün önce takıma katıldım. Çok güzel geçiyor. İdmanlar biraz ağır ve yoğun geçiyor. Bunlar futbolcu için iyi şeylerdir.

''BEN TERCİHİMİN ARKASINDAYIM''

Podolski'nin söylediklerini internetten okudum. Ona saygı duyuyorum ama ben tercihimin arkasındayım. Dört gözle sezonun başlamasını bekliyorum.

LUKAS PODOLSKI SİNAN GÜMÜŞ HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Lukas Podolski, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından “Ben Sinan’ın yerinde olsam ve Lukas Podolski olarak da böyle bir teklif alsaydım, asla Fenerbahçe’ye gitmek istemezdim. Almanya’da yıllarca Köln’de ya da Türkiye’de Galatasaray’da oynadıktan sonra, bu takımlarla rekabet halinde olan kulüplere gitmek bana pek doğru gelmiyor. Tabii ki bu benim düşüncem. Başkaları ne yapar bilemem. Herkes bu konuda farklı düşünebilir ve farklı düşüncelere de saygı duyuyorum.” sözlerini kullanmıştı.

''BENİM İÇİN TEK BİR MİLLİ TAKIM VARDIR''

Benim için tek bir milli takım vardır, o da Türk Milli Takımı'dır. Çok uğraştık, Türk pasaportumu almak için birkaç arkadaş yardımcı oldu. Haftaya yazılı onayı alırsak başvuru yapacağız. Pasaportumu ve Türk Milli Takımı'ndan davet gelmesini dört gözle bekliyorum.

Antalyaspor'da son haftalarda sakatlığım vardı. Ekstra idmanlarla açığımı kapatıp 1-2 hafta içinde hazır olmaya çalışacağım.

''HEDEFİMİZ BELLİ, ŞAMPİYONLUK VE KUPALAR''

Hedefimiz belli. Her zaman şampiyonluk ve kupalar kazanmak istiyoruz. Milli Takıma gitmek ve Fenerbahçe'ye paralar kazandırıp büyük bir transfer yapmak da istiyorum.

''YEDEK OLMAYA GELMEDİM''

Ben Fenerbahçe'ye yedek oyuncu olarak gelmedim. Kesinlikle formayı kapmak ve kimseye vermek istemiyorum. Gol hedeflerim, asist hedeflerim var ama önemli olan takımın kazanması.

''EROL HOCA İLE ÇALIŞMAYI ÇOK İSTEDİM''

Erol Hoca ile iletişimim çok iyi. Çok iyi anlıyorum. O da doğma büyüme Almanyalı. Benim ile ilgili düşüncelerini, beklentilerini anlattı. Ben de kabul ettim. Erol Hoca ile çalışmayı çok istedim ve ona da bunu ilettim.

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