Fenerbahçe’nin yeni transferi Sidiki Cherif’i anlattı: Büyük kulüplerden teklif alacak!

Fenerbahçe’nin ara transfer sezonunda sürpriz bir şekilde kadrosuna kattığı Sidiki Cherif’i, eski takım arkadaşı Abdoulaye Bamba anlattı.

Bamba’nın Cherif hakkındaki açıklamaları şu şekilde oldu:





Sidiki Cherif'in Türkiye'ye gidişi seni şaşırttı mı?

Evet, herkes gibi. Birkaç Avrupa kulübünün, özellikle Eintracht Frankfurt'un ve Crystal Palace'ın onunla ilgilendiğini biliyorduk. Premier Lig’i tercih etmesi gerektiğini düşünüyordum. Onun oyun tarzını ve özelliklerini göz önünde bulundurduğumda, Cherif için en iyi yerin Premier lig olduğunu düşündüm.

Ancak Fenerbahçe de çok iyi bir kulüp, her yıl Avrupa kupalarında mücadele ediyor ve bu da ileriye yönelik iyi bir adım olacak. Hem sportif hem de finansal açıdan onlar için iyi bir hamle.

Angers'ten Fenerbahçe'ye geçmek büyük bir değişiklik...

Gerçekten de öyle. Angers'deki sakin ortamdan çok daha kalabalık bir ortama geçiyor. İstanbul, Fenerbahçe de dahil olmak üzere birçok üst düzey kulübe sahip devasa bir şehir ve taraftarlar tutkulu, çok ilgili. Gerçek anlamda futbol fanatiği. Yeni bir ülkeye ve yeni bir lige uyum sağlaması için elbette biraz zamana ihtiyacı olacak.

Bence yeni ortamı hakkında bilgilendirildi. Çok iyi bir oyuncu, daha önce Ligue 1'de oynadı, tecrübesi var ama alışması için biraz zamana ihtiyacı olacak. Ancak kendini kanıtlayacağından eminim. Türkiye'de, iyi iki sezon geçirirse, kesinlikle daha büyük kulüplerden teklifler alacaktır.

Sidiki Cherif Angers'te eğitim aldı. Onun gelişimini nasıl gözlemlediniz?

Çalışkan, dikkatli ve kendini geliştirmek isteyen genç bir oyuncu. Oyununda, özellikle hava topu mücadelelerinde, hala geliştirmesi gereken noktalar var. Uzun boylu (1.88 m), ancak kafa vuruşları en güçlü yönü değil. Bu alanda daha iyi olması gerektiğini biliyor. Bunun dışında, oldukça çok yönlü bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.

Güçlü, iyi tekniğe sahip ve kendisinden istenenleri çabucak anlıyor. Ligue 2'deyken, ilk 11 oyuncuları ve yedekler arasındaki antrenman maçlarında, ikili mücadelelerimizin ne kadar sert olduğunu hatırlıyorum.

Hangi özelliği dikkat çekici?

İyi bir insan, sevimli bir çocuk ve birlikte çalışmaktan keyif alınan biri olmasının yanı sıra, 60 veya 70 metrelik koşuları hızlı yapabiliyor. Rakip kaleciyle karşı karşıya kaldığında, soğukkanlılığını koruyabilme yeteneğinden de oldukça etkilendim. Sidiki'nin gerçekten doğal bir yeteneği, gücü var ve zihinsel olarak da çok güçlü.

Milli takım kararı ile ilgili bilginiz var mı? (Fransa ve Gine pasaportu var)

Hayır. Bazen ona biraz takılırdık, ne zaman karar vereceğini sorardık ama bence henüz kararını vermedi. En azından bize öyle söyledi. Sanırım hala düşünmek istiyor, ki bu normal.

Gine teknik direktörünün geçen ay Toulouse'a karşı oynanan Fransa Kupası maçında Angers'te olduğunu duymuştum. Sidiki'nin şu anda yeni kulübüne odaklandığını düşünüyorum, bu da gayet anlaşılabilir bir durum. Kararını verdiğinde seçimini açıklayacaktır.