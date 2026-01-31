×
Fenerbahçe'nin yeni transferi Sidiki Cherif, İstanbul'a geliyor!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2026 20:26

Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı Sidiki Cherif, bu gece (Cumartesi) kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan imzayı atmak için İstanbul'a geliyor.

Ara transfer dönemini hareketli geçiren ve kadrosunu Guendouzi, Mert Günok, Musaba gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i de renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

UÇUŞ SAATİ BELLİ OLDU

TRT Spor'un haberine göre; sarı-lacivertlilerin yeni transferi Sidiki Cherif, imza için İstanbul'a geliyor.

Genç futbolcunun bu gece (cumartesi) yarısında Atatürk Havalimanı'nda olması beklenildiği ifade edildi.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Fabrizio Romano'nun haberine göre Gine asıllı Fransız futbolcu için Fenerbahçe, Angers kulübüne 4 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek.

Ayrıca anlaşmada, 18+3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.

PERFORMANSI

Angers altyapısında yetişen ve 2023 yılında profesyonel sözleşme imzalayan 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fransa Ligue 1'de çıktığı 19 maçta 4 gol attı.

