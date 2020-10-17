Fenerbahçe'nin yeni transferi Pelkas: 'Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim'

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe'nin yeni transferi Dimitris Pelkas, takıma bir an önce uyum sağlamak ve şampiyonluk yolunda katkı yapmak istediğini söyledi.

Sarı lacivertli takıma transfer olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yunan futbolcu, “Fenerbahçe beni gerçekten çok istedi. Erol Bulut’u tanıyorum. Çok iyi bir insan ve teknik direktör. Umarım hızlı bir şekilde takıma adaptasyon sağlarım. Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe’ye katkı sağlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

PAOK'TA AYRILMA ZAMANI GELMİŞTİ

Fenerbahçe'yi daha önce takip ettiğini aktaran 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük kulübü. Avrupa’nın en önemli kulüpleri arasında. Garry Rodrigues ve Mame Thiam ile beraber oynamıştım. Takımda çok iyi oyuncular var. Hayatımın büyük kısmı PAOK’ta geçti. Orada basamak atladım ve yükseldim. Bu sene ayrılmanın zamanı gelmişti. Kendimi geliştirmek için bu fırsatı kabul ettim. Farklı bir atmosfer yaşamak için buraya geldim” diye konuştu.

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