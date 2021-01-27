Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel sağlık kontrolünden geçti!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze transferi için İstanbula gelen Bright Osayi-Samuel, Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Bright Osayi-Samuel, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.

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