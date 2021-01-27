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GeriFutbol Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel sağlık kontrolünden geçti!
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Futbol
İSTANBUL / DHA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 14:42 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel sağlık kontrolünden geçti!

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel sağlık kontrolünden geçti!
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Fenerbahçe’nin anlaşma sağladığı 23 yaşındaki İngiliz futbolcu Bright Osayi-Samuel, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze transferi için İstanbula gelen Bright Osayi-Samuel, Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Bright Osayi-Samuel, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı" denildi.

 

Fenerbahçenin yeni transferi Osayi-Samuel sağlık kontrolünden geçti

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