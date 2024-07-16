Fenerbahçe'nin yeni transferi Oğuz Aydın'ın eski hocaları, Spor Arena'ya konuştu: Yönetime 3 hafta yalvardım | Durdurmak için tekme atıyorlardı

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Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, geçen yılın flaş oyuncularından biri olan Alanyaspor’un yıldızı Oğuz Aydın’ı transfer etti. Akdeniz ekibiyle geçtiğimiz sezon toplam 38 maçta forma giyen Aydın, takımına 13 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Oğuz Aydın’ı Bucaspor’da oynadığı dönem profesyonel yapan ve A Takım maçlarında ilk kez oynatan teknik direktör Aytekin Sümbül, eski öğrencisinin A Takıma çıkış sürecini anlattı. 23 yaşındaki yıldızın İzmir ekibinde beraber çalıştığı bir başka teknik direktör olan Levent Eriş, eski futbolcusunun gelişimini ve potansiyelini değerlendirdi. Geçen sene Alanyaspor’u çalıştıran teknik direktör Ömer Erdoğan ise eski oyuncusunun Fenerbahçe’ye transferini yorumladı.

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TEKNİK DİREKTÖRLERDEN “OĞUZ AYDIN” AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

AYTEKİN SÜMBÜL: “OĞUZ’U PROFESYONEL YAPMAK İÇİN YÖNETİCİLERE 3 HAFTA YALVARDIM”

10 yıldan fazla bir süre Bucaspor Akademi’de teknik direktörlük ve koordinatörlük görevinde bulundum. Oğuz, bildiğiniz üzere o dönem bize Hollanda’dan gelmişti. Bucaspor Akademi’de çalışırken bizim bir scout ekibimiz vardı. Oğuz’u orada keşfedip beğenmişler. Bize geldiğinde çocuk denilecek yaştaydı. Oğuz, altyapıda uzun zaman Gökmen Kaptan Hoca ile çalıştı. 5-6 yıl bizde eğitim gördü. Oğuz ile A takıma çıkmadan önce 2-3 yıl beraber çalıştık. Yetenekleri zaten belliydi. Çok yetenekli ve zeki bir futbolcuydu. Oğuz’u A takım kadrosuna aldım ve profesyonel yapasıya kadar yöneticilere 3 hafta yalvardım. Oğuz, elimizde büyüdüğü için neler yapabileceğinin farkındaydık. Oğuz’u profesyonel yaptığım hafta ilk 18’e aldım ve oynattım.

“RAKİP TAKIMIN OYUNCULARI, OĞUZ’U TEKME ATARAK DURDURMAYA ÇALIŞIYORDU”

Oğuz Aydın, Fenerbahçe’ye çok şey katacaktır. Oğuz’un pozisyonları sonuçlandırma açısından bir sorunu yok. Topla oynamayı çok sevdiği için final paslarını bazen kaçırabiliyor. Zekiliğini oyun bilgisiyle birleştirirse çok başarılı olacaktır. Teknik özelliği ve oyun görüşü inanılmaz düzeyde. Saha içinde rahat bir futbolcu. Oyun bilgisi iyidir. Final pas özelliğini geliştirirse hem çok gol atar hem de çok gol attırır. İnanılmaz derecede süratli olan bir futbolcu değil ama teknik becerisiyle geçemeyeceği adam yoktur. Fizik kalitesi açısından da iyidir ve atletiktir. Mantalitesi iyidir ve öğrendiklerini sahada uygular. Ayrıca çabuk kavrar ve hemen öğrenir. Oğuz, Mourinho gibi dünyanın en iyi hocalarından biriyle çalışacak. Mourinho; çok akıllı, zeki ve oyun bilgisi çok gelişmiş bir hoca. Oğuz, o dönemki maçlarımızda bizim için çok büyük bir güçtü. Tek başına sağ önde oynuyordu; gol ve asist kaydediyordu. Rakip takımın oyuncuları, Oğuz’u tekme atarak durdurmaya çalışıyorlardı. Çünkü iyi bir Oğuz Aydın, sadece faul yaparak durdurulabilirdi. Düşünce kapasitesi ve psikolojisi iyi bir Oğuz’un yapamayacağı iş yoktur. Final paslarını ve oyun bilgisini biraz daha geliştirmeli. Oğuz, fizik kalitesinin üzerine biraz daha koyarsa; Mourinho, onu takıma her türlü kazandırır.

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LEVENT ERİŞ: “OĞUZ’UN FENERBAHÇE GİBİ BÜYÜK CAMİALARA GİDECEĞİNE İNANIYORDUK”

Oğuz, Bucaspor zamanlarında da yetenekleri tartışılmaz olan bir futbolcuydu. Hollanda’da yetiştiği için Türkiye’ye adaptasyonu zor gerçekleşen bir çocuktu. Yine de yeteneklerine baktığımızda Fenerbahçe gibi büyük camialara gidebileceğine inandığımız bir oyuncuydu. Oğuz’u ilk oynatan teknik direktörlerden biri olduğum için mutluyum. Genç futbolculara bakış açım her zaman farklıydı ve Oğuz’da da o potansiyeli görmüştüm. Oğuz, çok beğendiğim oyuncuların başında geliyordu. Oğuz’un bu seviyeye geleceğini zaten biliyorduk. Çok yetenekli ve kaliteli bir oyuncuydu. Fenerbahçe’ye gitmesinden dolayı çok sevindim. İnanılmaz fuleli ve bire birlerde çok etkili. Çok güçlü bir patlama yeteneği var. Adam eksiltme konusunda son derece etkili bir oyuncu. Kendine has özellikleri var. Çok soğukkanlı bir isim. O rahatlığını eminim Fenerbahçe’de de sürdürecektir. Genç olması ve Fenerbahçe’ye transfer olması üzerinde herhangi bir psikolojik sıkıntı yaratmaz. Oğuz’u bir gün Avrupa’da da görebiliriz. Avrupa’da oynama ihtimalinin açıkçası çok uzak olduğunu düşünmüyorum. Çok düzgün ve kaliteli bir çıkış yakaladı. Alanyaspor’da da gerçekten müthiş bir performans gösterdi. Oğuz’u A Milli Takım ile EURO 2024’te izlemeyi çok arzu etmiştik. Jose Mourinho, dünyanın en büyük 3 teknik direktöründen birisi. Oğuz, bu ismi değerlendirmek adına şansların en büyüğünü yakaladı. Oğuz, Mourinho’nun oyun bilgisini ve futbol kültürünü anlarsa; ona yönelik çalışmalara katılırsa performansı daha da katlanacaktır. Mourinho, dünya futbolunda önemli devrimler yapan bir teknik adam. O yüzden Oğuz’un da Mourinho’nun bu futbol görüşüne iştirak edeceğine ümit ediyorum. İnşallah başarılı bir dönem geçirir. Oğuz’un Fenerbahçe’ye transfer olmasıyla gurur duyuyorum.

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ÖMER ERDOĞAN: “MOURINHO İLE ÇALIŞACAK OLMASI GELİŞİMİ AÇISINDAN ÇOK BÜYÜK BİR FIRSAT”

Çok yetenekli ve çalışkan bir futbolcu. Çok düzgün bir karakteri var. Hollanda’da da altyapı eğitimi aldı. Taktiksel olarak bütün sistemlere çok çabuk uyum sağlayan bir oyuncu. Topla ilişkileri çok iyi olan ve hızlı bir isim. Ceza sahası içerisinde etkili son vuruşları var. 3 senedir bu özelliklerini skora da çok yansıttı. Bire birde oyuncu geçme özelliği var. İki kanatta da oynayabilen ve top tekniği olan bir oyuncu. Onunla çalışmaktan çok keyif almıştım. Hızı ve top tekniğiyle gerçekten problemleri çözebilen bir futbolcu. Oğuz’un Fenerbahçe’de çok iyi oyuncularla beraber oynama fırsatı olacak. Aynı zamanda Jose Mourinho gibi çok büyük bir hocayla çalışacak. Bunu kendi gelişimi açısından çok iyi bir fırsat olarak görüyorum. Antrenman temposu, özel hayatı ve çalışma temposu çok düzgün olan bir çocuk. Avrupa’da oynayabilecek yeteneğe ve kapasiteye sahip. Oğuz’un, duygusallığını biraz kontrol etmesi lazım. Sürekli oynamak istiyor ve oynamadığı zaman bazen düşüşler yaşayabiliyor. Geçen yıl gerçekten çok iyi bir sezon geçirdi. Bu sezon da başarılarının üzerine koyması gerektiğini biliyor.

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