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Fenerbahçe'nin yeni transferi Oğuz Aydın, İstanbul'a geldi!

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#TRANSFER#FENERBAHÇE#Oğuz Aydın
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 08:59

Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan milli futbolcu Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a geldi.

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Fenerbahçe'nin, kulübü Corendon Alanyaspor ve kendisi ile transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı 23 yaşındaki milli futbolcu Oğuz Aydın, İstanbul'a geldi.

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Amsterdam'dan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Aydın, yolcu terminalinden çıkış yaptı. Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Oğuz Aydın, kendisini bekleyen özel araçla alandan ayrıldı.

Transfer döneminde ismi Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılan sağ kanat oyuncusunun, sağlık kontrolünden geçtikten sonra, kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Fenerbahçenin yeni transferi Oğuz Aydın, İstanbula geldi

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#TRANSFER#FENERBAHÇE#Oğuz Aydın

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