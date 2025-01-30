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Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic'i anlattı! 'Güçlü ve hızlı' | Dzeko ile Tadic faktörü olacak | Milli Takım müjdesi

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#Transfer#Fenerbahçe#FENERBAHÇE
Fenerbahçenin yeni transferi Ognjen Mimovici anlattı Güçlü ve hızlı | Dzeko ile Tadic faktörü olacak | Milli Takım müjdesi
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 09:54

Fenerbahçe, ara transfer dönemine hızlı başlamış ve savunmaya Diego Carlos ile Milan Skriniar takviyelerini yapmıştı. Sarı lacivertliler bu transferlerin ardından hücumdaki gol yollarını güçlendirmek adına Anderson Talisca'yı da 'resmen' kadrosuna katmıştı. Osayi Samuel ile yeni sözleşme yapmak için müzakerelerde bulunan Fenerbahçe, Nijeryalı futbolcuyla anlaşma sağlayamamış ve ardından bir sağ bek arayışına girmişti. Fenerbahçe aradığı sağ beki, Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında buldu. Sarı lacivertliler, Sırp futbolunun yeni starı Ognjen Mimovic için oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Hem Türk basını hem de Sırp basını için Fenerbahçe'nin Ognjen Mimovic transferi sürpriz niteliğinde oldu. Fenerbahçe taraftarı, Ognjen Mimovic ismini araştırırken, Sırbistan'ın Novasports adlı yayın organından Oliver Mijuskovic, Ognjen Mimovic'i Spor Arena'ya anlattı. İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic'e dair bilmeniz gerekenler, oyuncunun özellikleri ve daha fazlası...

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Fenerbahçe'nin yeni transfer Ognjen Mimovic'i Kızılyıldız muhabirlerin Oliver Mijuskovic, Spor Arena'ya anlattı.

İşte Mijuskovic ile Ognjen Mimovic hakkında yaptığımız röportaj;

NEDELJKOVIC'İN TRANSFERİ SONRASI A TAKIMA YÜKSELDİ
"Mimovic henüz 20 yaşında ve çok genç. Kosta Nedeljkovic Aston Villa'ya transfer olduğunda, genç yaşta Kızılyıldız'ın a takımına yükseldi. Altyapı eğitiminin bir kısmını FK Metalac Gornji Milanovac'ta kazandı.

FİZİKSEL OLARAK ÇOK İYİ: GÜÇLÜ VE HIZLI
Mimovic, genç yaşına rağmen deneyimli bir futbolcu gibi oynuyor. Baskıyı kaldırabiliyor. Fiziksel olarak çok iyi. Güçlü ve hızlı. Savunmacı olmasına rağmen hücumda da başarılı.

Kızılyıldız'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynaması ona çok şey kattı. Avrupa'da, üst düzey takımlarda oynamaya hazır. Kızılyıldız ona bir şans verdi, o da iyi kullandı.

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BALKAN BAĞLANTISI
Fenerbahçe'de Dzeko, Tadic gibi Balkan oyuncular var. Sırp ve Boşnak futbolcuların olması onun alışması için daha iyi olacak.

Mourinho Sırp oyuncuları seviyor. Hatırlarsanız Jose, Chelsea ve Manchester United'a Nemanja Matic'i aldırmıştı.

Fenerbahçenin yeni transferi Ognjen Mimovici anlattı Güçlü ve hızlı | Dzeko ile Tadic faktörü olacak | Milli Takım müjdesi
MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRILACAK
Mimovic, Avrupa'nın her yerinde oynayabilir. Büyük bir kariyere imza atacak. Önümüzdeki maçlarda Sırbistan Milli Takımı'na çağırılacak. Sırbistan genç milli takımlarında zaten oynadı.

SIRPLAR İÇİN SÜRPRİZ OLDU
Mimovic'in Fenerbahçe'ye transferi Sırp medyası için sürpriz oldu. Hepimiz Mimovic'in, Kızılyıldız'ın Şampiyonlar Ligi'nde elenmesinin ardından St. Etienne'e transfer olmasını bekliyorduk.

MOURINHO'NUN TAKTİĞİNE UYAR MI?
Mimovic'in kanat oyuncusu olarak savunmada da hücumda da iyi olduğunu düşünüyorum. Çift taraflı, sorunsuz oynayacaktır. Savunmacı olmasına rağmen hücum yapmayı ve ataklara katılmayı seviyor.

Harika ortalar yapabiliyor. Bodo'ya karşı oynanan maçta, Kızılyıldız'ın tek golünü amıştı. Fenerbahçe'nin sol kanadında Kostic'in oynadığını biliyorum. Sağ tarafta da Mimovic olacaktır.

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ZAMANA İHTİYACI VAR
Türkiye'ye uyum sağlama konusunda sorun yaşamayacağını düşünüyorum. Sadece, yeni pozisyonuna uyum sağlaması için zamana ihtiyacı olacak, eğer kanat pozisyonunda değerlendirilecekse."

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#Transfer#Fenerbahçe#FENERBAHÇE

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