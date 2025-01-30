Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic'i anlattı! 'Güçlü ve hızlı' | Dzeko ile Tadic faktörü olacak | Milli Takım müjdesi

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Fenerbahçe'nin yeni transfer Ognjen Mimovic'i Kızılyıldız muhabirlerin Oliver Mijuskovic, Spor Arena'ya anlattı.

İşte Mijuskovic ile Ognjen Mimovic hakkında yaptığımız röportaj;

NEDELJKOVIC'İN TRANSFERİ SONRASI A TAKIMA YÜKSELDİ

"Mimovic henüz 20 yaşında ve çok genç. Kosta Nedeljkovic Aston Villa'ya transfer olduğunda, genç yaşta Kızılyıldız'ın a takımına yükseldi. Altyapı eğitiminin bir kısmını FK Metalac Gornji Milanovac'ta kazandı.

FİZİKSEL OLARAK ÇOK İYİ: GÜÇLÜ VE HIZLI

Mimovic, genç yaşına rağmen deneyimli bir futbolcu gibi oynuyor. Baskıyı kaldırabiliyor. Fiziksel olarak çok iyi. Güçlü ve hızlı. Savunmacı olmasına rağmen hücumda da başarılı.

Kızılyıldız'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynaması ona çok şey kattı. Avrupa'da, üst düzey takımlarda oynamaya hazır. Kızılyıldız ona bir şans verdi, o da iyi kullandı.

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BALKAN BAĞLANTISI

Fenerbahçe'de Dzeko, Tadic gibi Balkan oyuncular var. Sırp ve Boşnak futbolcuların olması onun alışması için daha iyi olacak.

Mourinho Sırp oyuncuları seviyor. Hatırlarsanız Jose, Chelsea ve Manchester United'a Nemanja Matic'i aldırmıştı.



Mimovic, Avrupa'nın her yerinde oynayabilir. Büyük bir kariyere imza atacak. Önümüzdeki maçlarda Sırbistan Milli Takımı'na çağırılacak. Sırbistan genç milli takımlarında zaten oynadı.

SIRPLAR İÇİN SÜRPRİZ OLDU

Mimovic'in Fenerbahçe'ye transferi Sırp medyası için sürpriz oldu. Hepimiz Mimovic'in, Kızılyıldız'ın Şampiyonlar Ligi'nde elenmesinin ardından St. Etienne'e transfer olmasını bekliyorduk.

MOURINHO'NUN TAKTİĞİNE UYAR MI?

Mimovic'in kanat oyuncusu olarak savunmada da hücumda da iyi olduğunu düşünüyorum. Çift taraflı, sorunsuz oynayacaktır. Savunmacı olmasına rağmen hücum yapmayı ve ataklara katılmayı seviyor.

Harika ortalar yapabiliyor. Bodo'ya karşı oynanan maçta, Kızılyıldız'ın tek golünü amıştı. Fenerbahçe'nin sol kanadında Kostic'in oynadığını biliyorum. Sağ tarafta da Mimovic olacaktır.

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ZAMANA İHTİYACI VAR

Türkiye'ye uyum sağlama konusunda sorun yaşamayacağını düşünüyorum. Sadece, yeni pozisyonuna uyum sağlaması için zamana ihtiyacı olacak, eğer kanat pozisyonunda değerlendirilecekse."