Fenerbahçe'nin yeni transferi Mimovic'i Marko Marin Spor Arena'ya anlattı! 'Mourinho onu geliştirecek'

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Fenerbahçe, kısa süre önce Sırbistan'ın genç yeteneği Ongjen Mimovic'i kadrosuna kattığını açıklamıştı. Sarı lacivertliler konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Kulübümüz, Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü Kızılyıldız ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Ognjen Mimovic, kendisini 4,5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Sırp savunmacıya ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz. Sayın Marin, öncelikle röportaj talebimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim." demişti.

KIZILYILDIZ YÖNETİCİSİ MARKO MARIN SPOR ARENA'YA KONUŞTU

Ognjen Mimovic'in transfer sürecini, Mourinho ile gelecek planını, genç oyuncunun futbolunu Kızılyıldız futboldan sorumlu yöneticisi Marko Marin, Spor Arena'ya özel anlattı.

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İşte o röportaj...

Merhabalar sayın Marin. Öncelikle röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kızılyıldız'daki günleriniz nasıl geçiyor?

Çok iyi gidiyor. Kızılyıldız çocukluğumdan beri sevdiğim bir kulüp. Oyuncu olarak da Kızılyıldız formasını giydiğim için gururluyum. Ayrıca, tarihi bir kulüpteyim ve bu kulübün teknik sorumlusu olma fırsatı bana verildiği için de mutluyum.

Futbol kariyerinizde Türkiye'de de oynadınız. Türkiye ve Türk futbolu hakkında neler söylemek istersiniz?

Türk halkı sporu seviyor ve Türkiye'de futbol oynadığım zamanı hatırlıyorum, güzel anılarım var. Taraftarlar maça gelmeyi seviyor. Oyuncular da, iç saha ve Avrupa maçlarında güzel tribünler önünde oynamaktan zevk alıyor.





Mimovic, Sırbistan'da oynadığı süre zarfında iyi performans sergiledi ve büyük kulüpler tarafından fark edildi. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde sürekli oynayan bir oyuncuydu. Kendisine sunulan fırsatı çok iyi değerlendirdi. Beklendiği gibi birçok kulüp kendisiyle ilgilendi ancak Fenerbahçe ile anlaştı. Fenerbahçe onu transfer etmek için büyük çaba gösterdi. Fenerbahçe yönetimi, hem Kızılyıldız'a hem de Mimovic'e mükemmel şartlar önerdi. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve Türk ligi de çok kaliteli.

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Mimovic, Fenerbahçe'de dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olan Mourinho ile çalışacak. Mourinho ile gelişebilir mi?

Elbette. Mourinho ile çalışmak büyük bir onur. Mimovic, genç ve gelişime açık. Oyununu çok daha fazla ileriye taşıyabilir. Mourinho gibi kaliteli bir teknik direktörün ona çok yardımcı olacağından ve mükemmel bir iş birliği yapacaklarından eminim.





Mourinho harika bir teknik direktör ve Mimovic'in potansiyelini fark ettiği için çok mutluyuz. Uyum sağlayacağına ve beklentileri karşılayacağına inanıyorum. Mimovic, Kızılyıldız'ın evladı ve burada büyüdü. Baskıyla başa çıkması ve teknik direktörünün taleplerine uyum sağlaması öğretildi. Genç bir oyuncu olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde, futbolun en büyük sahnesinde performans sergilemek için gereken kaliteye sahip olduğunu gösterdi.