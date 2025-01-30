Fenerbahçe'nin yeni transferi Mimovic takımına veda etti! Teknik direktörü: Fenerbahçe'ye gidiyor, Mourinho bizzat aradı

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Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Ognjen Mimovic, Young Boys maçının ardından Kızılyıldız'a veda etti.

MIMOVIC: 'GALİBİYETLE VEDA EDİYORUM'

Kızılyıldız'ın 1-0 kazandığı maçın ardından konuşan Mimovic, "Galibiyet, veda etmek için güzel bir yol. Benim için kolay değil ama en azından galibiyetle veda ediyorum. Çocukluğunuzdan bu yana desteklediğiniz kulübünüzden ayrılmak çok zor. Kariyerimin en iyi yılı, çifte kupa, Şampiyonlar Ligi, bunları hayal bile edemezdim... Bir zaferle veda ediyorum, bu benim taraftarlara hediyem." ifadelerini kullandı.

'İMZAYI ATTIĞIMDA KONUŞACAĞIM'

Fenerbahçe ve Jose Mourinho ile ilgili konuşan Mimovic, "Dürüst olmak gerekirse önceden konuşmayı sevmiyorum. İmzayı attığımda konuşacağım. Taraftarlara teşekkür ederim. Şampiyonlar Ligi'nde daha fazla puan alıp ilerleyemememiz utanç verici. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsin. Kızılyıldız, bir ailedir." ifadelerini kullandı.

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MILOJEVIC: MOURINHO BİZZAT İSTEDİ, FENERBAHÇE'YE GİDİYOR

Öte yandan Kızılyıldız Teknik Direktörü Vladan Milojevic de transferi açıkladı. Young Boys maçı sonrası konuşan Milojevic, Mimovic'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu söyledi. Milojevic, 'Mimovic, Fenerbahçe'ye gidiyor, transfer tamamlandı. Büyük bir kulübe, Jose Mourinho gibi büyük bir teknik direktörün yanına gidiyor. Onu bizzat Mourinho istedi. OFK Belgrad'da oynadıktan sonra bir yıldır burada bulunan evladımız, şimdi büyük bir kulübe transfer oluyor. Bu hepimiz için bir motivasyon kaynağı.' sözlerini sarf etti.

F.BAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ BONSERVİS BEDELİ

20 yaşındaki Sırp sağ bek 4.5 senelik sözleşme imzaya atacak. Fenerbahçe, Kızılyıldız'a 8.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve bir sonraki transferden yüzde 15 pay verecek.