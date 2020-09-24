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Haber Giriş: 24.09.2020 - 11:17 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta'nın ilginç özelliği! De Bruyne...

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Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta, dünyaca ünlü yıldızları geride bıraktı...

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  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
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Sarı lacivertli takımın yeni forveti Mbwana Samatta, Aston Villa'da beklenen performansı gösteremese de Belçika'da Genk takımındaki oyunuyla Avrupa'nın gözde futbolcularından biri olmuştu.

Belçika Ligi'nde hem gol kralı hem de en iyi Afrikalı oyuncu seçilen Samatta, Aston Villa'ya 10.5 milyon euro transfer ücretiyle gidip kulübün en yüksek 7. satışı olmuştu.

AVRUPA'NIN FUTBOLCU FABRİKALARINDAN

Dünya futboluna çıkarttığı futbolcularla dikkat çeken Genk'te şu an Avrupa'nın önemli takımlarında oynayan futbolcular bulunuyor. Sergej Milinkovic-Savic, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Kalidou Koulibaly, Leon Bailey ve Ruslan Malinovskyi gibi futbolcular Genk'te kendisini gösterip Avrupa futbolunda önemli yerlere gelmişlerdi.

DE BRUYNE'DEN DAHA PAHALI!

Samatta'nın Genk'te Kevin De Bruyne'den daha yüksek bir bonservisle satılması da dikkat çekmişti. Geçen sezon Premier Lig'de yılın futbolcusu seçilen Kevin De Bruyne, 8 milyon euroya Chelsea'ye transfer olmuştu.

Mbwana Samatta, Belçika'da gösterdiği performansla Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Christian Benteke, Timothy Castagne gibi futbolculardan daha pahalıya satılma başarısı göstermişti.

Fenerbahçenin yeni transferi Mbwana Samattanın ilginç özelliği De Bruyne...

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