Fenerbahçe'nin yeni transferi Mame Thiam: 'Moussa Sow ile konuştuktan sonra...'

Mame Thiam'ın açıklamaları şu şekilde;

Fenerbahçe'ye gelmeden önce Sow'la konuştum, benim için dua ettiğini söyledi. Ben de onlar gibi iyi işler çıkarmak ve Fenerbahçe'ye katkıda bulunmak istiyorum. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum.

Burada olduğum için çok mutluyum. Yeni geldim. Şu an itibarıyla önemli bir kamp geçiriyoruz. Birbirimizi tanımak için antrenmanlar çok önemli. İyi bir şekilde hazırlanıp umarım bunların artılarını görürüz.

'HER YERDE OYNAYABİLİRİM'

Çok fazla pozisyonda oynadım. Sol tarafta da oynadım, 2. forvet olarak da oynadım, sağ açık olarak da oynadım. Burada önemli olan nokta hocanın bana nerede ihtiyacı olduğu. Bu anlamda ben çalışmalarımı sürdürmek zorundayım. Her yerde oynamak benim için daha önemli.

'EŞİM ISRARLA GİTMEM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ'

Fenerbahçe'nin beni istediğini duyduğumda çok mutlu oldum. Eşimle bu durumu paylaştığımda ısrarla gitmemi söyledi. Burada olduğum sürece, en iyi performansımı sergilemeye çalışacağım.

'DİNİME BAĞLI BİR İNSANIM'

İleride neler olacağını Allah daha iyi biliyor ama ben burada olduğum sürece maksimumumu vereceğim.Ben dinime bağlı bir insanım. Maçlardan önce spesifik olarak yaptığım bir şey yoktur, dua ederim. Şu anda buradayım.

'INTER VE JUVENTUS'TA ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM'

Inter, Juventus gibi kulüplerde, önemli takımlarda gençken oynadım. Büyük takımlara geçme periyodum biraz daha hızlı oldu. Çok fazla şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Ben her zaman şu ana bakan bir insanım. Hedefim de şu ana bakıp, neler yapabileceğimi görmek olacak.

'ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ'

Fenerbahçe her zaman büyük bir takımdır. Geçen sene de öyleydi, bu sene de öyle. Bizim her zaman şansımız var. Fenerbahçe'nin şampiyon olmak adına büyük bir kapasitesi de var. Biz de bu kapasiteyi ortaya koyup taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz.

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