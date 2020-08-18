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Geri Futbol Fenerbahçe'nin yeni transferi Mame Thiam: "Bu sene maksimumumu sergileyeceğim..."
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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.08.2020 - 13:11,Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mame Thiam: "Bu sene maksimumumu sergileyeceğim..."

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mame Thiam: "Bu sene maksimumumu sergileyeceğim..."
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Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan transfer ettiği Senegalli oyuncu Mame Thiam, sarı-lacivertli takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.

Thiam, FBTV'ye yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'de olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Oynamak, takıma katkı sağlamak istiyorum. Takımın iyiliği için performans sergilemek istiyorum." diye konuştu.

Mame Thiam formunu koruyor!Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'nın transfer ettiği Mame Thiam, formunu korumak için spor salonunda bireysel çalışmalarına devam ettiği görüntüleri böyle paylaştı.
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Geçen sezonun kendisi için iyi geçtiğini aktaran Senegalli futbolcu, şunları kaydetti:

"Bu performansım neticesinde Fenerbahçe'ye geldim. Benim hedefim Fenerbahçe için maksimumu ortaya koymak. Fenerbahçe gerçekten harika ve sıra dışı bir kulüp. Burada olduğum için mutluyum ve bu sene maksimumumu sergileyeceğim. Fenerbahçe'yi tanıyorum. Çok büyük bir kulüp. Bir an önce oynamak istiyorum. Ayrıca taraftarlarımızla buluşma adına Kovid-19 salgınının da bir an evvel sona ermesini istiyorum. Çünkü onlar bizim için çok güçlü bir unsur olacak."

Bu arada Mame Thiam, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

 

Fenerbahçenin yeni transferi Mame Thiam: Bu sene maksimumumu sergileyeceğim...

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