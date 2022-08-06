Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres: Teklifi duyduğumda çok mutlu oldum ve endişelendim

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Fenerbahçe'nin bu yaz Marsilya'dan 5.2 milyon euro bonservis karşılığında transfer ettiği 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Luan Peres, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Luan Peres'in açıklamaları şu şekilde:

Gusvato'nun da geleceğini duyduğumda çok mutlu oldum. Çok iyi bir futbolcu olmasının yanı sıra yakın arkadaşım. Santos'ta iyi bir sezon geçirmiştik. Arao ve diğer Brezilyalıların olması da önemli benim için. Sadece Brezilyalılar değil tüm takım çok iyi. Hep beraber iyi bir sezon geçirmek istiyoruz.

Kendimle ilgili konuşmayı zor buluyorum. Kelimeler yerine sahada kendimi göstermeyi tercih ederim ama hırslı ve istekli bir oyuncu olduğumu, topla birlikte ileri çıkmayı sevdiğimi, sonuna kadar savaşmaya çalıştığımı söyleyebilirim. Kendimi her zaman geliştirmeye çalışıyorum.

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İlk maçta tribünlerdeki atmosferi gördüğümde çok mutlu oldum. Buradaki tribünleri çok iyi biliyordum. Buraya gelmeden önce, küçüklüğümden beri Fenerbahçe taraftarlarının ne kadar tutkulu olduğunu biliyordum. Önceki kulübüm Marsilya'da da taraftarlar çok ateşliydi. Hocamız Jorge Jesus'un da dediği gibi büyük futbolcular baskı altında oynamayı sever. Biz de bunu yapmaya çalışacağız.

Fenerbahçe'nin ilgisini duyduğumda çok mutlu oldum. Olur mu olmaz mı diye endişelendim çünkü durum Marsilya'ya da bağlıydı. Anlaşma sağlanınca çok kısa sürede buraya geldim. Kamptan ayrılıp Fransa'ya geçtim, eşyalarımı toplayıp buraya geldim. Her şey çok hızlı gelişti.

Fenerbahçe sezonu biraz erken çıktı ve bunu biliyordum. Yaklaşık bir aydır Marsilya ile çalışıyordum. Fizik olarak iyi durumdayım ancak benim için eksik olan şey hocamızın sistemine alışmak. O da zamanla olacak.