Fenerbahçe'nin yeni transferi Kyle O'Quinn İstanbul'da
Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Kyle O'Quinn, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe Beko'nun, 2020-21 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardığını resmen açıkladığı Kyle O’Quinn İstanbul'a geldi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Philadelphia 76ers forması giyen Kyle O’Quinn ile 2020-21 sezonunun sonuna dek anlaşma sağlandığını resmen duyurmuştu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, uzun yıllar NBA’de forma giyen başarılı pivot Kyle O’Quinn (2.06, 1990) ile 2020-21 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varmıştır." sözlerine yer verilmişti.
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