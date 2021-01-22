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Basketbol
Haber Giriş: 22.01.2021 - 19:18 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kyle O'Quinn İstanbul'da

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Kyle O'Quinn İstanbul'da
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Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Kyle O'Quinn, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe Beko'nun, 2020-21 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardığını resmen açıkladığı Kyle O’Quinn İstanbul'a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Philadelphia 76ers forması giyen Kyle O’Quinn ile 2020-21 sezonunun sonuna dek anlaşma sağlandığını resmen duyurmuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, uzun yıllar NBA’de forma giyen başarılı pivot Kyle O’Quinn (2.06, 1990) ile 2020-21 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varmıştır." sözlerine yer verilmişti.

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