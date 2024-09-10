Fenerbahçe'nin yeni transferi Kostic'in bilinmeyen yönleri: Sahada acımasız ve yırtıcı, dışarıda şefkatli

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Bitmek bilmeyen enerjisi ve takım için bir güç gerektiğinde Filip Kostic tam bunun karşılığı dersem abartmış olmam. Birebirdeki etkisi, gol noktalarındaki yeteneğiyle birleşince izlemesi çok keyifli bir oyuncu. Kostic’i yakından tanıyanlar onun için şunu söylüyor; sahada yırtıcı ve acımasız ancak dışarıda bir o kadar nazik ve şefkatli.

Koşmayı bisiklete tercih etti

Kostic küçük yaşlarda futbola başladı. Yeteneğini keşfeden beden eğitimi öğretmeniydi. Ailesi ekonomik anlamda oldukça iyi durumdaydı. En büyük destekçisi ise farklı bir ülkede çalışan babalarının yokluğunu aratmayan annesiydi. Antrenmanlara giderken annesi ona bir bisiklet almayı teklif etti ancak o atletik bir futbolcu olabilmek için her gün yürümeyi ve koşmayı tercih etti. Onu en iyi anlatan ifadelerden biri de ‘savaşçı’ kelimesi. Rakipleriyle uğraşmayı, onlarla mücadele etmeyi seven bir oyuncu.

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Devler istedi, o Groningen'i tercih etti

Özellikle U19 milli takımındaki performansı ile herkesin gözdesi haline geldi. U21’e yükseldikten sonra İspanya’ya karşı oynadığı unutulmaz maçla herkes onu konuşmaya başladı. Avrupa’nın dev kulüpleri peşindeyken o tercihini Hollanda ekibi Groningen’den yana kullandı. Burada teknik direktörle yaşadığı sorunlar onun ilk sezon mutsuz olmasına sebep oldu. Hatta B takımına bile gönderildi. Ardından yaşanan teknik direktör değişikliği onun yeniden kendini bulmasını sağladı.

Önceliği para değil mutlu olmak

Kısa sürede tüm yeteneklerini gösteren Kostic hem taraftarların gözdesi oldu hem de takımda yılın en iyi oyuncusu seçildi. Bir dönem Groningen forması giyen Tadic ile şimdi Fenerbahçe’de bir araya gelecek. Sonrasında Kostic için kariyerinin planlarını yapacağı Almanya serüveni başladı. Çevresindekiler onun futbola çok başka bir açıdan baktığını söylüyorlar. Paraya da şöhret değil kendini mutlu ve ait hissedeceği bir takımda olmak onun için en önemli kriter. Frankfurt’a gitmesi de tam da bu yüzden.

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Barcelona'yı paramparça ettiler

Bu tercihi ve Frankfurt ile UEFA Avrupa Ligi kupası onun tüm Avrupa’da tanınmasını sağladı. Fenerbahçe’yi elediklerinde de Barcelona’yı paramparça ettiklerinde de sahanın en iyisiydi. Vatandaşı Vlahovic’in ısrarıyla Juventus‘a gitti ama Groningen'deki ilk yıllarında olduğu gibi aradığını bulamadı. Forma şansı buldu iyi performanslar sergiledi ancak Juventus'un uzun yıllardır eski çizgisini yakalayamaması ve sonrasında Thiago Motta dönemiyle kadroda istenmeyen kişiye dönüşmesi onu yeni bir başlangıça itti.

Frankfurt'ta piyasa değeri 40 milyon euroya ulaştı

Radnicki 1923 takımının altyapısında kariyerine başlayan oyuncu Stuttgart, Hamburg, Frankfurt gibi önemli takımların formasını giydi. UEFA Avrupa Ligi’nde toplam 42 maça oynayan oyuncu 9 gol ve 12 asist yaptı. UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğununu kazandığı Frankfurt’ta değeri 40 milyon Euro’ya kadar çıktı.

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Hala Avrupa'nın en iyilerinden

Juventus’ta 87 maçta oynayan Kostic 3 gol ve 15 asistlik katkı verdi. Ancak asıl çıkışını Eintracht Frankfurt’ta yaparken 173 maçta 33 gol ve 64 asist üretti. Filip Kostic’in en iyi yaptığı şeylerden biri asistleriyle forvetleri beslemek. Hızlı, güçlü ve dripling yeteneği ile günümüz futbolunun istediği kriterleri karşılayan önemli bir kanat oyuncusu. Şu bir gerçek Kostic hala Avrupa'da bölgesinin en iyi oyuncularından biri. Fenerbahçe için de onun için de bu birliktelik yepyeni başlangıçlara gebe...