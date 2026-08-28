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Fenerbahçe'nin yeni transferi Kojo Peprah Oppong İstanbul'da!

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#Fenerbahçe#Kojo Peprah Oppong#Transfer
Fenerbahçenin yeni transferi Kojo Peprah Oppong İstanbulda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2026 16:02

Fenerbahçe’nin anlaşmaya vardığı Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong, İstanbul’a geldi.

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Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice’te forma giyen Kojo Peprah Oppong ile anlaşma sağladı. Ganalı futbolcu, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul’a geldi. Fransa’dan uçağa binen 22 yaşındaki oyuncu, saat 15.30 sıralarında İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Genç futbolcu, pasaport işlemlerinin ardından kendisi için gelen özel araçla alandan ayrıldı. Oppong’un sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

GEÇEN SEZON FENERBAHÇE’YE RAKİP OLDU

Profesyonel kariyerine İsveç ekibi Norrköping’de başlayan Oppong, daha sonra bir başka İsveç ekibi GIF Sundsvall forması giydi. Geçtiğimiz sezonun başında ise Fransa ekibi Nice, genç oyuncuyu kadrosuna kattı. 22 yaşındaki savunmacı, Nice formasıyla toplam 43 resmi maça çıktı. Oppong, geçtiğimiz sezon Nice ile UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’ye rakip olmuştu.

FENERBAHÇE TARİHİNİN 6. GANALI FUTBOLCUSU

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Sarı-lacivertlilerin tarihinde daha önce 5 Ganalı futbolcu ter döktü. Kojo Peprah Oppong; Yaw Preko, Samuel Johnson, Stephen Appiah, Andre Ayew ve Alexander Djiku’nun ardından kulüp tarihinin 6. Ganalı futbolcusu olacak.

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#Fenerbahçe#Kojo Peprah Oppong#Transfer

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