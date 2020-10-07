Fenerbahçe'nin yeni transferi Kemal Ademi, Vedat Muriqi'ye benzetildi

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi'ye benzetilen Kemal Ademi, özellikle uzun boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'nin forvet hattına yaptığı son transfer Kemal Ademi'yi Klan Kosovo TV muhabiri Jon Ajeti değerlendirdi.

Sarı-lacivertli ekibin sürpriz bir transfere imza attığını aktaran Ajeti, Ademi'nin Vedat Muriqi'ye olan benzerliğini dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

''AKLIMA DİREKT MURIQI GELDİ''

"Kemal Ademi'nin birçok canlı maçını anlattım. Yakından tanıdığım bir forvet. Fenerbahçe için İstanbul'a geldiğini duyduğumda aklıma direkt yeni Vedat Muriqi olacak fikri geldi.

''SAKATLANMAZ, ÇOK GÜÇLÜDÜR''

Oyun stili ve fizik özellikler Vedat Muriqi'ye çok benziyor. Uzun boyuna karşın topla koşuları çok iyidir. Kolay sakatlanmaz, çok güçlüdür. Mental açıdan da çok güçlüdür. Kolay kolay ne oyuna ne takıma küsmez. İş bilinci vardır.

''FENERBAHÇE İYİ TRANSFER YAPTI''

Ademi'nin Kosova Milli Takımı'nı seçmesini bekliyorduk. Ancak İsviçre'yi tercih etti. Herkes Ademi'yi Muriqi'yle yan yana oynar diye hayal etmişti. Ama o istemedi. Fenerbahçe iyi bir transfer yaptı."

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!