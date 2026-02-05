×
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kante'yi dünya futbolu konuştu! 'O varken güvende hissederler'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 08:29

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı N'Golo Kante'ye dair futbol tarihinin önemli isimleri açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi N’Golo Kante ile ilgili birlikte çalıştığı teknik adamlar daha önce övgü dolu yorumlarda bulundu:

2 OYUNCU GiBi OYNUYOR

  • CLAUDiO RANiERi: “N’Golo Kante, iki oyuncu gibi oynuyor. Sahada her yerde. Topu kazanıyor, basit oynuyor ve takımı dengede tutuyor. Kante’yi kaybettiğimizde, kalbimizi kaybetmiş gibi olduk.”
DÜNYANIN EN iYiLERiNDEN

  • ANTONiO CONTE: “Kante, dünyadaki en iyi orta saha oyuncularından biri. Takım için her şeyi yapmaya hazır. Kante ile oynamak, sahada bir avantajdır. Fedakârlığı ve disiplini olağanüstü.”

TAKTiKSEL OLARAK ÇOK ZEKi

  • MAURiZiO SARRi “Kante toplu oyunda sınırlı değil, topsuz oyunda da dünya çapında. Kante taktiksel olarak çok zeki. İstediğiniz her şeyi öğrenebilecek kapasiteye sahip.
BÜYÜK MAÇLARIN OYUNCUSU

  • THOMAS TUCHEL: “N’Golo Kante, özellikle büyük maçların oyuncusudur.”

TEKNiK ADAMLAR iÇiN ŞANS

  • FRANK LAMPARD: “N’Golo Kante ile çalışmak bir teknik direktör için en büyük şanstır.”

DAiMA TAKIM iÇiN OYNAR

  • DiDiER DESCHAMPS: “N’Golo Kante hep takım için oynar, asla kendini öne çıkarmaz. N’Golo Kante, takım oyununun kalbidir.”

DÜNYA FUTBOLUNUN ÖNEMLİ İSİMLERİNİN YORUMLARI

PATRiCK ViERA: “Benim dönemimde Kante kadar eksiksiz bir oyuncu yoktu. Kante, savunma orta sahasının evrimidir.”

  • THiERRY HENRY: “Kante varken, diğer oyuncular kendini daha güvende hisseder. Kante, takım arkadaşlarını daha iyi gösteren alçak gönüllü bir yıldız.”
  • RiO FERDINAND: “Kante, Premier Lig’in son yıllardaki en etkili orta saha oyuncularından biri. Kante’yi geçmek neredeyse imkânsız.”
  • CLARENCE SEEDORF: “Kante, modern futbolun temposuna en uygun orta saha profili. Fizik, zeka ve karakter bir arada.”
  • XAVi HERNANDEZ: “Kante topu kullanmadan oyunu domine eden olağanüstü bir oyuncu. Bu çok nadir ve çok değerli bir yetenek.”
  • ANDREA PiRLO: “Her teknik direktör Kante gibi bir oyuncuya sahip olmak ister.”
  • PAUL SCHOLES: “Kante, oyunun en zor kısmını kusursuz yapıyor. Basit oynuyor ama etkisi inanılmaz.”
  • ZiNEDiNE ZiDANE: “N’Golo Kante modern futbolun en mükemmel orta sahası. Topla oynamadan oyunu kontrol edebilen nadir oyunculardan biri Kante.”

 

