Fenerbahçe'nin yeni transferi Kante'yi dünya futbolu konuştu! 'O varken güvende hissederler'

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin yeni transferi N’Golo Kante ile ilgili birlikte çalıştığı teknik adamlar daha önce övgü dolu yorumlarda bulundu:

2 OYUNCU GiBi OYNUYOR

CLAUDiO RANiERi: “N’Golo Kante, iki oyuncu gibi oynuyor. Sahada her yerde. Topu kazanıyor, basit oynuyor ve takımı dengede tutuyor. Kante’yi kaybettiğimizde, kalbimizi kaybetmiş gibi olduk.”



DÜNYANIN EN iYiLERiNDEN

ANTONiO CONTE: “Kante, dünyadaki en iyi orta saha oyuncularından biri. Takım için her şeyi yapmaya hazır. Kante ile oynamak, sahada bir avantajdır. Fedakârlığı ve disiplini olağanüstü.”

TAKTiKSEL OLARAK ÇOK ZEKi

MAURiZiO SARRi “Kante toplu oyunda sınırlı değil, topsuz oyunda da dünya çapında. Kante taktiksel olarak çok zeki. İstediğiniz her şeyi öğrenebilecek kapasiteye sahip.

BÜYÜK MAÇLARIN OYUNCUSU

THOMAS TUCHEL: “N’Golo Kante, özellikle büyük maçların oyuncusudur.”

TEKNiK ADAMLAR iÇiN ŞANS

FRANK LAMPARD: “N’Golo Kante ile çalışmak bir teknik direktör için en büyük şanstır.”

DAiMA TAKIM iÇiN OYNAR

DiDiER DESCHAMPS: “N’Golo Kante hep takım için oynar, asla kendini öne çıkarmaz. N’Golo Kante, takım oyununun kalbidir.”

DÜNYA FUTBOLUNUN ÖNEMLİ İSİMLERİNİN YORUMLARI

PATRiCK ViERA: “Benim dönemimde Kante kadar eksiksiz bir oyuncu yoktu. Kante, savunma orta sahasının evrimidir.”