Fenerbahçe'nin yeni transferi Joshua King: '2 aydır futbol oynamıyorum'

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe'de yeni transferler Joshua King ve Willian Arao, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'BU MAÇ ARTIK BİTTİ'

Maçı değerlendiren King, "Zor bir maç oldu. Yarattığımız şanslar vardı ama değerlendiremedik. Onlar da ikinci yarıda pozisyon yarattılar. Adil bir sonuç oldu beraberlik. Bu maç artık bitti. İkinci maça hazırlanacağız." dedi.

'FİT OLACAĞIM'

Joshua King sözlerini, "2 aydır futbol oynamıyordum. Maç içerisinde istediğim performansa erişemedim. Fit olacağım." ifadeleriyle tamamladı.

ARAO: 'GALİBİYET İSTERDİM'

Willian Arao ise "Avantajlı gibi gözüksek de turu geçmek kolay olmayacak. İyi bir maç çıkardık. Pozisyonlar yakaladık, rakipler de yakaladı. Hocamız değişiklikler yaptı. Birkaç pozisyona daha girdik. İyi bir maç çıkardık. İlk maçım için mutluyum. Galibiyet isterdim. Performansımdan mutluyum ama asla yeterli görmem. Her zaman daha iyisini verebilirim. Her antrenman, her maç oynadıkça performansım yukarıya çıkacak. Bugün iyi bir maç çıkardım ama bunla yetinemem. Her zaman daha iyisini yapmak isterim." şeklinde konuştu.

