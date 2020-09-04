MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa özel program dahilinde çalıştı
GeriFutbol Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa özel program dahilinde çalıştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 04.09.2020 - 12:55 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa özel program dahilinde çalıştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa özel program dahilinde çalıştı
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde bugün özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Trabzonspor'la olan sözleşmesi geçtiğimiz sezon sonunda biten ve Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde bugün özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, takım halinde yeni sezon hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

Fenerbahçenin yeni transferi Jose Sosa özel program dahilinde çalıştı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle