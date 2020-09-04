Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa özel program dahilinde çalıştı

Trabzonspor'la olan sözleşmesi geçtiğimiz sezon sonunda biten ve Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde bugün özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.



Fenerbahçe, takım halinde yeni sezon hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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