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Fenerbahçe’nin yeni transferi Jhon Duran‘ın maliyeti belli oldu! İşte alacağı maaş

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#Fenerbahçe#Jhon Duran#Transfer
Fenerbahçe’nin yeni transferi Jhon Duran‘ın maliyeti belli oldu İşte alacağı maaş
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 09:33

Fenerbahçe’nin Al Nassr’dan kiraladığı golcü futbolcu Jhon Duran için ödenecek rakam belli oldu.

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Fenerbahçe, yaz transfer döneminin resmen başladığı ilk günde sezonun en büyük bombalarından birini patlattı. Sarı-Lacivertliler, uzun süredir peşinde olduğu Jhon Duran’ı İstanbul’a getirerek tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

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Fenerbahçe’nin yeni transferi Jhon Duran‘ın maliyeti belli oldu İşte alacağı maaş

Kolombiya’dan önceki gece geç saatlerde havalanan özel uçakta 21 yaşındaki yıldızın yanı sıra menajeri Jonathan Herrera ve futbol direktörü Devin Özek yer aldı. Golcü oyuncu, 15.30 sularında İstanbul’a geldi.

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TALISCA YERİNE GELMİŞTİ

Duran, geçen sezonun ilk yarısında Aston Villa ile gösterdiği müthiş performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Al-Nassr, Kolombiyalı forveti 77 milyon Euro ve bonuslar karşılığında ocak ayında kadrosuna katmıştı. Suudi ekibi, bu transferi gerçekleştirebilmek için Talisca’nın Fenerbahçe’ye gelmesine izin vermişti. İki yıldız şimdi Sarı-Lacivertliler’de birlikte oynayacak.

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Fenerbahçe’nin yeni transferi Jhon Duran‘ın maliyeti belli oldu İşte alacağı maaş

MALİYETİ BELLİ OLDU

Jhon Duran, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1 yıllık kiralık sözleşmeye imza atacak. Fenerbahçe ile Al-Nassr arasındaki anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmadığı öğrenildi.

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Fenerbahçe’nin yeni transferi Jhon Duran‘ın maliyeti belli oldu İşte alacağı maaş

Sarı-Lacivertliler, Suudi ekibinde senede 19.5 milyon Euro kazanan 21 yaşındaki forvetin maaşının büyük bölümünü üstlenecek. İmza parası ve menajer komisyonuyla transferin maliyeti 20 milyon Euro’nun üzerine çıkacak.

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#Fenerbahçe#Jhon Duran#Transfer

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