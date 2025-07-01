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Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran İstanbul'a geliyor! Uçaktan fotoğraf geldi

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#Fenerbahçe#Jhon Duran#Transfer
Fenerbahçenin yeni transferi Jhon Duran İstanbula geliyor Uçaktan fotoğraf geldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2025 10:00

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, İstanbul'a geliyor. Yıldız oyuncunun uçaktan ilk fotoğrafı gelirken transferin bugün duyurulması bekleniyor.

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Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini Jhon Duran ile yapıyor. Sarı-lacivertliler, oyuncu ve Al-Nassr kanadıyla tüm şartlarda anlaşma sağladı.

UÇAKTAN FOTOĞRAF GELDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran özel jetle Kolombiya'dan İstanbul'a geliyor. Yıldız oyuncunun uçaktan ilk fotoğrafı geldi.

İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçirilecek olan Jhon Duran daha sonra kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçenin yeni transferi Jhon Duran İstanbula geliyor Uçaktan fotoğraf geldi

İSTANBUL'A VARIŞ SAATİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Jhon Duran'ın İstanbul'a varış saati belli oldu. Duran bugün (1 Temmuz Salı) saat 15.00’te İstanbul Atatürk Havalimanı’nda olacak.

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#Fenerbahçe#Jhon Duran#Transfer

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