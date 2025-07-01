Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran İstanbul'a geliyor! Uçaktan fotoğraf geldi

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Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini Jhon Duran ile yapıyor. Sarı-lacivertliler, oyuncu ve Al-Nassr kanadıyla tüm şartlarda anlaşma sağladı.

UÇAKTAN FOTOĞRAF GELDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran özel jetle Kolombiya'dan İstanbul'a geliyor. Yıldız oyuncunun uçaktan ilk fotoğrafı geldi.

İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçirilecek olan Jhon Duran daha sonra kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza atacak.

İSTANBUL'A VARIŞ SAATİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Jhon Duran'ın İstanbul'a varış saati belli oldu. Duran bugün (1 Temmuz Salı) saat 15.00’te İstanbul Atatürk Havalimanı’nda olacak.