Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi!
Fenerbahçe'nin bu sezon ilk transferi olan İsmail Yüksek, sarı lacivertli formayı giydi.
Fenerbahçe'nin Gölcükspor'dan transfer ettiği İsmail Yüksek, sarı lacivertli formayı giydi.
Formayı giydikten sonra FB TV'ye açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki futbolcu, transferi yapan Fenerbahçe yönetimine teşekkürlerini iletti.
Genç futbolcu, ''Transferimde emeği geçen öncelikle kulüp başkanımız sayın Ali Koç'a, yöneticilerimiz Selahattin Baki ve Kemal Danabaş’a teşekkürlerimi sunuyorum.'' sözlerini kullandı.
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