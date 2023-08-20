Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred: 'Çok fazla teklif vardı'

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, kulüp televizyonunda yayınlanan “Günün Röportajı” programına konuk oldu.

Transfer sürecini ve Fenerbahçe’deki ilk günlerini anlatan başarılı oyuncu, hem bireysel özelliklerinden bahsetti hem de hedeflerine değindi.

BENİM İÇİN BURADA OLMAK, TAKIMA KATILMAK ÇOK BÜYÜK BİR MUTLULUK

“Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Manchester United gibi büyük bir camiadan Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya geldim. Benim için burada olmak, takıma katılmak çok büyük bir mutluluk. Umuyorum harika bir sezon geçiririz ve birlikte zaferler, kupalar elde ederiz.

FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK BİR PROJE İLE BANA GELDİ

Sizin de belirtmiş olduğunuz üzere çok fazla Transfer teklifi vardı. Bu durumlarda her zaman ailem ve menajerim ile görüşürüm. Onlarla yapmış olduğumuz görüşmelerden sonra buraya gelmeyi tercih ettik. İstanbul yaşamak için çok güzel bir şehir ve aynı zamanda Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük kulübü. Her zaman büyük başarılar elde etmek isteyen bir kulüp ve bunun için savaşan bir camia. Aynı zamanda çok tutkulu taraftara sahip. Bu unsurlar benim açımdan önemliydi. Daha önce bu şehirde yaşayan, buradaki insanlarla da konuştum. Fenerbahçe ve şehirle ilgili bilgiler edindim. Fenerbahçe’nin projesi de beni fazlasıyla mutlu etti. Mario Branco ile de bir görüşmemiz olmuştu. O görüşmede de ne kadar büyük bir projeyle gelinmiş olduğunu görmüş oldum. Sonrasında da kararımı verdim. Almış olduğum bu karardan dolayı da mutluyum.

Haberin Devamı

BURADAKİ TUTKU, BREZİLYA’DAKİNDEN BİRAZ DAHA FAZLA

Fenerbahçe taraftarı çok güçlü ve her zaman takımına yardımcı olan bir taraftar grubu.(Gaziantep maçı) Aynı zamanda o gün ailem ve çocuklarım da stattaydı. O ambiyanstan onlar da çok etkilendi. Özellikle çocuklarım o ambiyansı görmekten çok mutlu oldular. Fenerbahçe taraftarının büyüklüğü ve coşkusu benim buraya gelme sebeplerimden bir tanesiydi. Taraftarların tutkusu tıpkı Brezilya’daki gibi ama öyle zannediyorum ki buradaki tutku biraz daha fazla. Ambiyans ve o gün yaşadıklarım harikaydı. Umarım kalabalık taraftarlar önünde onların coşkusuyla güzel maçlar oynayacağız.

Haberin Devamı

BREZİLYA MİLLİ TAKIMIYLA İLK MAÇIMI BURADA OYNAMIŞTIM

Söylemiş olduğunuz ilk milli maçımdı. (2014)Brezilya milli takımından ilk kez davet almıştım. O maçı Türkiye’ye karşı burada oynamıştık. Oynadığım ilk maçtan sonra tekrar buraya gelmek ve bu harika taraftarlar önünde oynayacak olmak beni çok mutlu hissettiriyor. Hayatta bu tesadüflerin yaşanması çok güzel.

ALEX HARİKA BİR OYUNCU VE BURADA ÇOK BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTI

Alex burada çok başarılı sezonlar geçirdi. Birçok Brezilyalı oyuncu burada oynadı ama Alex çok büyük bir oyuncu. Onun hikâyesini burada yaptıklarını herkes biliyor. Taraftarların onu ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Alex ile beraber birçok Brezilyalı oyuncu burada top koşturdu. Alex harika bir oyuncu. Burada çok büyük başarılara imza attı. Başka Brezilyalı oyuncularda burada oynadı ama onun yarattığı hikâye gerçekten çok ama çok büyüktü. Umarım ben de Brezilyalı bir oyuncu olarak takıma çok büyük şeyler katarım ve yardımcı olabilirim.

Haberin Devamı

FİZİKSEL DURUMU HAKKINDA

Fiziksel anlamda iyi bir durumda olduğumu söyleyebilirim. Sezon öncesi Manchester United ile her gün antrenmanlara katıldım. Her ne kadar çok fazla maç oynamamış olsam da sadece Lyon’a karşı bir dostluk maçına çıkmıştım. O noktada çok fazla maç oynayamadım ama bu bir adaptasyon süreci. Elbette, alışmam gerekiyor. Özellikle iklim anlamında alışmam gereken noktaların olduğunu düşünüyorum. Soğuk bir yerden geldim ve burası birazcık daha sıcak bir yer. Bu anlamda adapte olacağımı düşünüyorum. Takıma ve arkadaşlarıma zaman içerisinde alışacağıma ve çok daha iyi noktaya gelebileceğimizi düşünüyorum. Takımım için %100’ümü vermek için sahada olacağım.

Haberin Devamı

TAKIMIMIZ İÇİNDE BÜYÜK OYUNCULAR VAR. BEN DE BURAYA FENERBAHÇE’YE YARDIMCI OLMAK İÇİN GELDİM. HEPİMİZİN TEK GAYESİ BU

Fenerbahçe çok büyük bir proje ile bana geldi. Zaten bunun yansımalarını da şuanda görüyorum. Elbette ki şampiyonluk isteyen kulüpler bu tip transferleri gerçekleştirirler. Daha öncede Fenerbahçe tarihinde birçok büyük oyuncular oynamıştı. Şimdi de aynı şekilde takımımız içinde büyük oyuncular mevcut. Ben de buraya Fenerbahçe’ye yardımcı olmak için geldim. Hepimizin tek gayesi bu. Umarım hedeflerimize sağlam bir şekilde ulaşırız. Burada tanımış olduğum ve karşı karşıya oynamış olduğum oyuncular da var. İsteğimiz beraber hedeflerimize ulaşabilmek. Umarım istediklerimizi bu sezon gerçekleştiririz.

Haberin Devamı

BENİM İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY…

Futbola sol bek pozisyonunda başlamıştım. Sonrasında hocalarım beni orta sahada oynatmaya başladılar ki ben de orta sahada oynamaktan çok daha keyif alan birisiyim. (Ben sanatçılar için piyanoyu taşıyan kişiyim) Bu cümleyi seneler öncesinde söylemiştim. Kariyerimde birçok büyük oyuncularla oynadım, benim için en önemli şey işimi yapabilmek; ofansta oynayan, forvet oyuncularına gol anlamında yardımcı olabilmek. Topu o noktaya getirebilmek ve gol atmak anlamında onlara yardımcı olabilmek. Bu anlamda söylemiştim. Çünkü bunu yaptığım zaman kendimi iyi hissediyorum ama genel anlamda hedefim tabii ki, takımıma yardımcı olabilmek. Galibiyet için hem gol attırma ve atma anlamında takımıma yardımcı olmak istiyorum. Çok yoğun ve sıkı çalışan bir oyuncuyum. Her zamanda saha içerisinde ve saha dışında takım arkadaşlarıma yardımcı olmak isteyen birisiyim. Topa sahipken nasıl oynaması gerektiğine dikkat eden aynı şekilde de top kazanma noktasında reaksiyon göstermeye çalışan bir oyuncuyum. Atak noktasında da takım arkadaşlarıma her zaman yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu noktada en önemli şey takım olarak galibiyet elde edebilmek, kupalar kazanabilmek ve oynadığımız tüm turnuvalarda başarılı olabilmek.

BURADA ÇOK İYİ KARŞILANDIM. ZAFERLER UĞRUNA HEP BİRLİKTE ÇALIŞARAK İSTEDİĞİMİZ NOKTALARA GELECEĞİZ

Öncelikle tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten buraya gelene kadar, buraya geldikten sonra da beni çok iyi bir şekilde karşıladılar. Sadece taraftarlarımız da değil. Takım arkadaşlarım, teknik ekip, çalışanlar… Herkes beni çok iyi şekilde karşıladı. Hiç şüpheleri olmasın ki bizler takımımıza yardımcı olacağız. Takım arkadaşlarımla beraber hedeflerimize ulaşabilmek için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Zaferler elde edebilmek adına en iyisini ortaya koymak için sahada olacağız. Umuyorum ki biz oyuncular, taraftarlar, teknik ekip, hep birlikte zaferler elde edebiliriz. Bu zaferler uğruna hep birlikte çalışarak istediğimiz noktalara geleceğiz.