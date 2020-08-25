Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak: 'Böyle bir kulüp hayalimdi...'

Filip Novak'ın açıklamaları şu şekilde;

Trabzonspor'dayken yalnızca Trabzonspor'a odaklıydım. Çünkü devam eden bir kontratım vardı. Ancak son 6 ayda diğer opsiyonları değerlendirdim. Sözleşmemin son 6 ayında diğer opsiyonları düşünmeye başladım. Fenerbahçe'den teklif gelmesi çok güzeldi. Fenerbahçe'den teklif almak beni çok mutlu etti. Fenerbahçe'nin başarısı için elimden geleni yapacağım. Böyle bir kulüpte oynamak her zaman hayalimdi.

''20 YAŞIMA KADAR SOL BEK DEĞİLDİM''

20 yaşıma kadar zaman zaman sol kanat, forvet ve 10 numara oynadım. Her zaman goller atmayı istedim. Kulüp değiştirdiğimde sol bek oynamaya hazır biri yoktu. Ben de sol bek olarak oynadım. Bu pozisyonda başarılı oldum. Goller attım, asistler yaptım. Pozisyonumdan mutluyum.

''CANER'İN OLMASI AVANTAJ''

Sezon çok uzun olacak, Lige üç takım daha geldi. En iyi olan formayı alacaktır ama önemli olan takımın başarısı. Ben her zaman ligin en zirvesinde oynamak istiyorum. Caner'in de burada olması bizim için avantaj. Ben ilk 11'de olmak için elimden geleni yapacağım. Elbette en önemlisi takımın başarısı.

''TAKIMDAKİ HERKES AÇ DURUMDA''

Şampiyonluk yarışı konusunda çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım. Takıma baktığımda herkes aç durumda. Uzun yıllar sonra bu kulübe kupalar kazandırmak için hazırız.

''TÜM ŞEHİR FENERBAHÇE MAÇINI BEKLİYORDU''

Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız maçlar çok farklıydı. Tüm şehir ve biz futbolcular o maçı bekliyorduk. Ancak ben geçen seneki performansıyla ilgili konuşmak istemiyorum, ben Fenerbahçe'nin geleceği için buradayım.

''SOSA'YI ÇOK SEVİYORUM''

Fenerbahçe'ye imza attıktan sonra Sosa'yla konuştum ve geleceğini sordum. O da bana biraz beklemek istediğini söyledi. Takım arkadaşı olarak kendisini çok seviyorum...

NEDEN FORMA NUMARASI 37?

Oynadığım kulüplerde genelde 7 numara tercih ediyordum ama burada 37 numarayı seçtim. Martin Skrtel benim arkadaşım, belki bu nedenle seçmiş olabilirim ama forma numaramın özel bir nedeni yok.

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