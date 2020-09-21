Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak: 'Benim için kolay değil...'

Filip Novak'ın açıklamaları şu şekilde;

Benim için yeni bir süreç ve çok zor değilken, çok kolay da değil. Zamanın geçmesini bekliyorum. Ben tecrübeli bir oyuncuyum, daha iyi seviyeye ulaşabileceğimi düşünüyorum.

Caner de, ben de ofansif yani güçlü oyuncularız. Beni ya da Caner'i kullanmak hocaya bağlı. Ben ikimizi de en iyi şekilde kullanacağını düşünüyorum.

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