Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia'nın kaçırılan kardeşi kurtarıldı
Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Enner Valencia'nın kaçırılan kız kardeşi Elsy Valencia'nın kurtarılmasının ardından Ekvadorlu golcü açıklamada bulundu.
Enner Valencia'nın kız kardeşi Elsy Valencia, Arjantin'de kaçırılmıştı. Uzun süren çalışmaların ardından Valencia'nın kardeşi kurtarıldı. Fenerbahçe'ye transfer olan Enner Valencia, kız kardeşinin de kurtarılmasıyla birlikte rahat bir nefes aldı.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada ''Yeni transferimiz Enner Valencia’nın silahlı bir grup tarafından kaçırılan kız kardeşi Erci’nin, Ekvator polisi tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonunda kurtarıldığı bilgisini aldık. Valencia ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.'' sözlerine yer verildi.
VALENCIA'DAN AÇIKLAMA
Valencia, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kız kardeşi Elsy Valencia'nın kurtarılması için yardım eden Venezuela Devlet Başkanı Lenin Moreno ve emniyet güçlerine teşekkür etti.
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