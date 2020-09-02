Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia'dan iddialı sözler: 'Tarihe geçmek istiyorum'

Enner Valencia'nın açıklamaları şöyle;

Çok mutluyum. Gerçekten büyük bir kulübe, büyük bir aileye geldim. Geldiğimden bu yana kendimi evimde hissediyorum. En iyi şekilde hazırlanıp ligde en iyi performansımı göstereceğim.

''FORVET OLARAK DAHA RAHAT HİSSEDİYORUM''

Her kulübün felsefesi farklı oluyor. Son 2 sezon açıkta oynadım. Doğal olarak kaleye uzak kaldım ve bu sebeple skor yapamadım. Benim en rahat ettiğim pozisyon en ilerisi. Forvet olarak kendimi iyi hissediyorum. Daha iyi hazırlanacağım, konsantre olacağım ve Fenerbahçe'ye en iyi şekilde katkıda bulunacağım.

''FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇMEK İSTİYORUM''

Transfer sürecimde katkı sağlayan yöneticilerimize teşekkür ederim. Fenerbahçe'nin ilk Ekvadorlu futbolcusuyum. Umarım kulüp ve Süper Lig tarihine ismimi yazdırabilirim. Fenerbahçe'nin tarihine adımı yazdırmak istiyorum.

''TARAFTARIN TUTKUSUNA ÇOK ŞAŞIRDIM''

Flash temalı videoyu izlediğimde çok hoşuma gitti. En önemlisi bunları bir kenara bırakarak, en iyi şekilde konsantre olup yüzde yüzümü vermek. İlk geldiğimde taraftarın tutkusuna çok şaşırdım.

''BASKIYA ALIŞIĞIM''

Aslında bu baskı gerçekten çok iyi. Daha önce bütün kariyerim boyunca büyük kulüplerde ve baskının olduğu yerlerde oynadım. Buna alışığım. Bu baskı normaldir ve beni kötü etkilemeyecek. Kendimi vereceğim ve takımıma katkıda bulunacağım.

''KIZ KARDEŞİM MUTLU VE SAĞLIKLI''

Kız kardeşim şu anda ailemle birlikte. Mutlu bir şekilde ve sağlıklı. Artık buraya motive olmuş durumdayım. Bu konu gerçekten önemliydi ve çözüldü. Bu konunun iyi şekilde çözülmesiyle birlikte burada %100 hazırım.

''BURADA SERT SAVUNMA YAPILIYOR''

Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında karşı takımın nasıl savunma yaptığını gördüm. Sert savunma yapılıyor burada. Bunun için rakipleri izlemek gerekiyor. Fark yaratabilmek için çok çalışmak gerekiyor.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!