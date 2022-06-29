Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Mor, hazırlık maçını takip etti!

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Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus’un güçlü kanat organizasyonları için kadroda görmek istediği Emre Mor’un transferini bitirdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı lacivertli kulüp, gece yarısı yaptığı açıklamayla hem Emre Mor hem de Fatih Karagümrük ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.

FENERBAHÇE BÖYLE AÇIKLADI

Açıklama

Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü

MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

24 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin Al Shamal ile oynadığı maçı yerinde takip etti.

İŞTE BONSERVİSİ VE MAAŞI

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Sarı lacivertliler, Karagümrük’ü 2 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay ile ikna ederken, oyuncunun ise yıllık 750 bin Euro alması bekleniyor.

BU SEZONKİ ÜÇÜNCÜ TRANSFER

Oyuncunun transferi konusunda İstanbul ekibiyle anlaşmaya varan Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Bruma'nın ardından Emre Mor'u da kadrosuna kattı. Sol kanada Bruma, forvet arkasına da Lincoln takviyeleri yapan sarı lacivertliler, sağ kanata ise Emre Mor'u katarak Şampiyonlar Ligi ön elemesi öncesinde kadrosunu güçlendirdi.

REFERANSI DEMiREL’DEN

2021-22 sezonu devam ederken Emre Mor için hocası Volkan Demirel’den görüş isteyen, ardından da Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile görüşen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus’un da genç oyuncuyu takımda istemesi sonrasında görüşmelere başlamıştı.

VOLKAN DEMİREL'DEN EMRE MOR'A ÖVGÜ

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Emre Mor'un Karagümrük'teki performansıyla ilgili konuşan Volkan Demirel, "Karagümrük’ün başına geçtiğimde, Emre Mor’dan nasıl daha fazla yararlanırım sorusuna yanıt aradım. Oyuncuyla yaptığım görüşmelerde anladım ki onun kavgası ne karşı takım oyuncularıyla, ne taraftarlar ne de hakemleydi. O, kendiyle kavgalıydı. Bir şeyleri başaramamanın sıkıntısını yaşayıp, onu dışa vuruyordu. Emre Mor’la yaptığım görüşmede yeteneklerini iyi kullanması gerektiğini, futbolun sadece çalım ve şut atmaktan ibaret olmadığını söyledim. Bireysel oyununun takım oyunuyla birleştiği anda neler yapabileceğini anladı." demişti.

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