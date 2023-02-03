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Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Demir, Samsunspor'da!

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#Transfer#Fenerbahçe#Emre Demir
Fenerbahçenin yeni transferi Emre Demir, Samsunsporda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 13:10

Fenerbahçe, yeni transferi Emre Demir'i 1. Lig ekibi Samsunspor'a kiralık olarak gönderdi.

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Fenerbahçe, Barcelona’dan transfer ettiği Emre Demir’i Spor Toto 1. Lig lideri Yılport Samsunspor’a kiraladı.

Sürekli oynayabileceği bir kulüp arayan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, Karadeniz ekibinden gelen teklifi kabul etti.

Fenerbahçe yönetiminin de olumlu yanıt vermesiyle anlaşma sağladı. Emre Demir sezon sonuna kadar kiralık olarak Samsunspor forması giyecek.

Samsunspor da Emre Demir transferini resmen açıkladı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Emre Demir

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