Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Demir, Samsunspor'da!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Barcelona’dan transfer ettiği Emre Demir’i Spor Toto 1. Lig lideri Yılport Samsunspor’a kiraladı.

Sürekli oynayabileceği bir kulüp arayan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, Karadeniz ekibinden gelen teklifi kabul etti.

Fenerbahçe yönetiminin de olumlu yanıt vermesiyle anlaşma sağladı. Emre Demir sezon sonuna kadar kiralık olarak Samsunspor forması giyecek.

Samsunspor da Emre Demir transferini resmen açıkladı.