×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez'den Mourinho itirafı: 'Hoş değildi ama oturup ağlayacak halim de yok!'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahce#Edson Alvarez#Jose Mourinho
Fenerbahçenin yeni transferi Edson Alvarezden Mourinho itirafı: Hoş değildi ama oturup ağlayacak halim de yok
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2025 13:13

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde West Ham'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, sarı-lacivertli kulübe katılmasına Jose Mourinho'nun kilit bir rol oynadığını belirterek, "Ayrılık haberini aldığımda hoşlanmadım ama oturup ağlayacak da değilim. Evet Mourinho için oraya gittim ama aynı zamanda beni isteyen yönetim için de." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, ülkesi Meksika'da Miroslava Montemayor'a verdiği özel röportajda sarı-lacivertli kulübe transfer sürecini anlattı.

"PREMIER LİG'DEN AYRILMA KARARI ELBETTE ZORDU"

İngiltere Premier Lig'i bırakma kararına ilişkin konuşan Edson Alvarez, "Bence toplum, bireylerin değerini yalnızca başardıklarıyla ölçen bir yapıya sahip. Elbette Premier Lig'den ayrılmak çok zor bir karardı. Ama bu kararı öncelikle kendim için aldım, çünkü bu benim kariyerim ve benim hikayem." ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin 5 yeni transferi Alanyaspor maçında yok İşte nedeniFenerbahçe'nin 5 yeni transferi Alanyaspor maçında yok! İşte nedeniHaberi görüntüle

"MOURINHO'NUN AYRILIK HABERİNDEN HOŞLANMADIM"

Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye transferinde büyük rol oynadığını söyleyen Alvarez, "Bu bir sır değil, Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gitmemde payı büyüktü. Transfer sürecinde onunla çok fazla iletişim kurdum, transferde kilit bir rol oynadı. Ayrılık haberini aldığımda hoşlanmadım ama oturup ağlayacak da değilim. Evet Mourinho için oraya gittim ama aynı zamanda beni isteyen yönetim için de." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Fenerbahçenin yeni transferi Edson Alvarezden Mourinho itirafı: Hoş değildi ama oturup ağlayacak halim de yok

"UMARIM HAFİF BİR SAKATLIKTIR!"

Meksika'nın geçtiğimiz hafta Japonya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Edson Alvarez, "Sakatlık işimizin bir parçası ve şu an bu durumla karşı karşıyayım. Sonuçları bekliyoruz. Umarım hafif bir sakatlıktır." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahce#Edson Alvarez#Jose Mourinho

BAKMADAN GEÇME!