Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez'den Mourinho itirafı: 'Hoş değildi ama oturup ağlayacak halim de yok!'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, ülkesi Meksika'da Miroslava Montemayor'a verdiği özel röportajda sarı-lacivertli kulübe transfer sürecini anlattı.

"PREMIER LİG'DEN AYRILMA KARARI ELBETTE ZORDU"

İngiltere Premier Lig'i bırakma kararına ilişkin konuşan Edson Alvarez, "Bence toplum, bireylerin değerini yalnızca başardıklarıyla ölçen bir yapıya sahip. Elbette Premier Lig'den ayrılmak çok zor bir karardı. Ama bu kararı öncelikle kendim için aldım, çünkü bu benim kariyerim ve benim hikayem." ifadelerini kullandı.

"MOURINHO'NUN AYRILIK HABERİNDEN HOŞLANMADIM"

Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye transferinde büyük rol oynadığını söyleyen Alvarez, "Bu bir sır değil, Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gitmemde payı büyüktü. Transfer sürecinde onunla çok fazla iletişim kurdum, transferde kilit bir rol oynadı. Ayrılık haberini aldığımda hoşlanmadım ama oturup ağlayacak da değilim. Evet Mourinho için oraya gittim ama aynı zamanda beni isteyen yönetim için de." şeklinde konuştu.

"UMARIM HAFİF BİR SAKATLIKTIR!"

Meksika'nın geçtiğimiz hafta Japonya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Edson Alvarez, "Sakatlık işimizin bir parçası ve şu an bu durumla karşı karşıyayım. Sonuçları bekliyoruz. Umarım hafif bir sakatlıktır." dedi.