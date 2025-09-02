Fenerbahçe'nin yeni transferi Ederson, İstanbul'a geldi!

Haberin Devamı

Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme imzalayan Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu kadro planlaması kapsamında kaleye Manchester City'den Ederson takviyesi yaptı.

İSTANBUL'A GELDİ

Gün içerisinde planlanan uçuş sonrası İngiltere'den özel uçakla İstanbul'a gelen Ederson'a Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek eşlik etti.

32 yaşındaki kaleci saat 01.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden İstanbul’a giriş yaptı. Brezilyalı yıldız, pasaport işlemlerinin ardından kendisini karşılamaya gelen sarı-lacivertli taraftarları selamladı.

Ederson, daha sonra Fenerbahçeli yöneticilerle birlikte kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

Ederson, gün içerisinde sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

MANCHESTER CİTY KARİYERİ

2017 yazından bu yana Manchester City formasıyla 372 resmi maça çıkan Ederson, bu karşılaşmalarda 311 golü kalesinde görürken, tam 168 mücadelede kalesinde gol izni vermedi.