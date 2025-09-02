×
Fenerbahçe'nin yeni transferi Ederson, İstanbul'a geldi!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ederson#Manchester City
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2025 01:20

Fenerbahçe, her konuda anlaşmaya vardığı Brezilyalı file bekçisi Ederson, sarı - lacivertliler ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme imzalayan Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu kadro planlaması kapsamında kaleye Manchester City'den Ederson takviyesi yaptı.

İSTANBUL'A GELDİ

Gün içerisinde planlanan uçuş sonrası İngiltere'den özel uçakla İstanbul'a gelen Ederson'a Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek eşlik etti.

32 yaşındaki kaleci saat 01.30 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden İstanbul’a giriş yaptı. Brezilyalı yıldız, pasaport işlemlerinin ardından kendisini karşılamaya gelen sarı-lacivertli taraftarları selamladı.

Ederson, daha sonra Fenerbahçeli yöneticilerle birlikte kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

 

Fenerbahçenin yeni transferi Ederson, İstanbula geldi

Ederson, gün içerisinde sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

MANCHESTER CİTY KARİYERİ

2017 yazından bu yana Manchester City formasıyla 372 resmi maça çıkan Ederson, bu karşılaşmalarda 311 golü kalesinde görürken, tam 168 mücadelede kalesinde gol izni vermedi.

