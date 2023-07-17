Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic'i 30 kulüp istedi

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Beş sezon forma giydiği Ajax ile yollarını ayıran Dusan Tadic’in Fenerbahçe ile anlaşması Hollanda medyasında büyük yankı yarattı. De Telegraaf gazetesi, Sırp futbolcuya gelen tekliflere dikkat çekerek, “Ajax ile sözleşmesini feshettiği günden itibaren Dusan Tadic’in menajerine 6’sı Suudi Arabistan’dan olmak üzere 30 kulüp resmi teklifte bulundu ancak o Fenerbahçe’yi seçti” denildi.

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HOLLANDA’DA GOL KRALI OLDU

Tadic, Vojvodina’da başlayan kariyerinde daha sonra Groningen, Twente, Southampton ve Ajax formaları giydi. Ajax’ta 241 resmi maça çıkıp 105 gol atan ve 112 asist yapan Tadic, 2016, 2019 ve 2021’de Sırbistan’da, 2021’de Hollanda’da yılın futbolcusu seçildi. Sırp yıldız, 2018-19’da Eredivisie’de 28 golle kralı da oldu.

TADiC AJAX’TAKi HER SEZONUNDA 10+ GOL VE ASiST ÜRETTi

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· 2018-19: 34 maç, 28 gol, 13 asist

· 2019-20: 25 maç, 11 gol, 15 asist

· 2020-21: 34 maç, 14 gol, 18 asist

· 2021-22: 34 maç, 13 gol, 19 asist

· 2022-23: 34 maç, 11 gol, 18 asist