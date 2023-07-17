×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic'i 30 kulüp istedi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Dusan Tadic#Transfer
Fenerbahçenin yeni transferi Dusan Tadici 30 kulüp istedi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 07:00

Fenerbahçe’nin sürpriz transferine dünyanın dört bir yanından teklif geldi. Hollanda’nın De Telegraaf gazetesi, Ajax’ta büyük başarılara imza atan Sırp yıldıza yapılan tekliflere dikkat çekerek, “Ajax ile sözleşmesini feshettiği günden itibaren 6’sı Suudi Arabistan’dan olmak üzere 30 kulüp resmi teklifte bulundu ancak o Fenerbahçe’yi seçti” dedi.

Haberin Devamı

Beş sezon forma giydiği Ajax ile yollarını ayıran Dusan Tadic’in Fenerbahçe ile anlaşması Hollanda medyasında büyük yankı yarattı. De Telegraaf gazetesi, Sırp futbolcuya gelen tekliflere dikkat çekerek, “Ajax ile sözleşmesini feshettiği günden itibaren Dusan Tadic’in menajerine 6’sı Suudi Arabistan’dan olmak üzere 30 kulüp resmi teklifte bulundu ancak o Fenerbahçe’yi seçti” denildi.

Gözden KaçmasınFenerbahçe, Dusan Tadic transferinin maliyetini açıkladıFenerbahçe, Dusan Tadic transferinin maliyetini açıkladıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınFenerbahçeden Wilfried Zaha hamlesi Sponsor bulundu, 24 saat içinde...Fenerbahçe'den Wilfried Zaha hamlesi! Sponsor bulundu, 24 saat içinde...Haberi görüntüle

HOLLANDA’DA GOL KRALI OLDU

Tadic, Vojvodina’da başlayan kariyerinde daha sonra Groningen, Twente, Southampton ve Ajax formaları giydi. Ajax’ta 241 resmi maça çıkıp 105 gol atan ve 112 asist yapan Tadic, 2016, 2019 ve 2021’de Sırbistan’da, 2021’de Hollanda’da yılın futbolcusu seçildi. Sırp yıldız, 2018-19’da Eredivisie’de 28 golle kralı da oldu.

Gözden KaçmasınNicolas Anelkadan Fenerbahçe ve Arda Güler sözleri: Takıma katılmak isterim | Ayrılırken Aziz Yıldırım ile tartışma yaşamıştıkNicolas Anelka'dan Fenerbahçe ve Arda Güler sözleri: Takıma katılmak isterim | Ayrılırken Aziz Yıldırım ile tartışma yaşamıştıkHaberi görüntüle

TADiC AJAX’TAKi HER SEZONUNDA 10+ GOL VE ASiST ÜRETTi

Haberin Devamı

· 2018-19: 34 maç, 28 gol, 13 asist
· 2019-20: 25 maç, 11 gol, 15 asist
· 2020-21: 34 maç, 14 gol, 18 asist
· 2021-22: 34 maç, 13 gol, 19 asist
· 2022-23: 34 maç, 11 gol, 18 asist

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Dusan Tadic#Transfer

BAKMADAN GEÇME!

Gözden kaçan tehlike: Yaz depresyonu... Sebebi çok, fark edilmesi zor

Gözden kaçan tehlike: Yaz depresyonu... Sebebi çok, fark edilmesi zor

#Yaz Depresyonu
Dünyanın sonundaki postanede hayat nasıl geçiyor Binlerce kişi başvurdu, sadece dördü kabul edildi...

Dünyanın sonundaki postanede hayat nasıl geçiyor? Binlerce kişi başvurdu, sadece dördü kabul edildi...

#Antarktika
Şehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartışıyor... En sıcak günlerde çekilen uydu fotoğrafları çok şey anlatıyor

Şehirler kavrulurken dünya bu çözümleri tartışıyor... En sıcak günlerde çekilen uydu fotoğrafları çok şey anlatıyor

#İklim Değişikliği