Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic'in yıllık maaşı ortaya çıktı!

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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Kaleye takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, bir süredir Dinamo Zagreb'in tecrübeli file bekçisi Dominik Livakovic'i takip ediyordu ve Hırvat kaleci konusunda mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertli ekibin vereceği yıllık ücret de belli oldu.

LIVAKOVIC İÇİN YOĞUN MESAİ YAPILDI

Sarı-Lacivertliler yeni sezonda kaleyi güvenilir bir isme emanet etmeyi planlıyor. Hırvatistan Milli Takımı’nın da kalesini koruyan Dinamo Zagreb’in kaptanı Dominik Livakovic için girişimler yoğun bir şekilde devam ederken en sonunda hem takımı hem de kaleciyle anlaşmaya varıldı.

VEDA ETTİ

Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb'in sahasında Gorica'yı konuk ettiği ve 4-1 galip geldiği karşılaşmanın 83. dakikasında oyundan alınmıştı. Bu esnada Dinamo Zagreb tribünleri 'Bizimle kal Livi' tezahüratlarında bulunmuştu. Livakovic, Dinamo Zagreb'e alkışlarla veda etmişti. Livakovic oyundan alındıktan sonra takım arkadaşları ve teknik heyetle de vedalaşmıştı.

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DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURDU

Özellikle Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda kalesinde devleşen ve Hırvatistan'ın yarı final oynamasında başrolü alan tecrübeli file bekçisi, bu turnuva sonrasında Avrupa ekiplerini peşine takmıştı. Dominik Livakovic, yarı finale yükselen Hırvatistan'ın 5 maçına da ilk 11'de başlayarak forma giydi. Grup etabında takımının oynadığı 3 maçta sadece 1 gol yiyen Livakovic, eleme etabına ise damga vurmuştu.

2024’TE SÖZLEŞMESİ BİTİYORDU

28 yaşındaki kalecinin İspanya’dan teklifler beklediği ve umduğu gibi bir transfer karşısına gelirse La Liga’ya gitmeye daha yakın olduğu kaydedilmişti. Fakat tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı. Dinamo Zagreb ile 15 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Livakovic için Fenerbahçe uzun süredir devredeydi. Tecrübeli eldivenin ülkesi dışında Avrupa’da kariyerine devam etme fikri öne çıkıyordu. 2016’dan beri Dinamo Zagreb forması giyen Dominik Livakovic, 283 resmi maça çıktı, 6 lig şampiyonluğu yaşadı. Livakovic aynı zamanda Hırvatistan Milli Takımı’nda da görev yapıyor.

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9 MİLYON EURO'YA EL SIKIŞTI

Dominik Livakovic, bu yaz Hırvatistan'dan ayrılmak istiyordu. Dinamo Zagreb, 28 yaşındaki eldiven için serbest kalma maddesi olan 10 milyon euroyu talep ediyordu. Buna göre Fenerbahçe, şartları zorlayarak 9 milyon euroya kadar çıkarak transferi bitirdi.

Kanarya’da transfer kasırgası dinecek gibi de görünmüyor. Şimdi sıra Rodrigo Becao ve Dominik Livakovic’e geldi. Yönetim, iki oyuncunun kulüpleri Udinese ve Dinamo Zagreb ile uzun süredir kıran kırana pazarlıkları sürdürüyordu. Sonunda her iki takımla da her konuda anlaşma sağlandı.

MEŞHUR UÇAK HAVALANACAK

Becao ve Livakovic ise zaten Fenerbahçe ile el sıkışmıştı. İki yıldız da eşyalarını topladı ve beklemeye çekildi. Sarı-Lacivertliler, hem Udinese hem de Dinamo Zagreb ile anlaşmanın hukuki prosedürlerini sonlandırmak için birlikte çalışıyor. Son detaylar da halledildikten sonra Ali Koç’un meşhur uçağı yeniden havalanacak. İtalya’dan Becao’yu, Hırvatistan’dan ise Livakovic’i alarak İstanbul’a iniş yapacak.

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LIVAKOVIC'IN MAAŞI ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin transferde mutlu sona ulaştığı Hırvat kaleci Dominik Lavikovic, büyük bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon Sarı-Lacivertli formayı giyecek. Başarılı kalecinin, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelip resmi sözleşmeye imza atması beklenirken yıllık kazanacağı ücret de ortaya çıktı. FANATİK'ten Ethem Sündük'ün haberine göre; Dominik Livakovic, Fenerbahçe'den yıllık bonussuz 1.600.000 euro gibi bir ücret kazanacak.