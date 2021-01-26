Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel'in ilk sözleri...

Fenerbahçe Televizyonu’na konuşan Bright Osayi-Samuel, şu açıklamalarda bulundu;

“Fenerbahçe'ye transfer olduğum için çok heyecanlıyım. Fenerbahçe'de oynamak benim için büyük bir meydan okuma olacak. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte sahaya çıkmak, takıma faydalı olabilmek için sabırsızlanıyorum.



Fenerbahçe hakkında konuşmak gerekirse, taraftarların takımımızı çok tutkulu bir şekilde desteklediklerini biliyorum. Fenerbahçe büyük bir kulüp. Transfer sürecimin başından itibaren taraftarlar, sosyal medya hesaplarıma hoş geldin mesajları göndererek destek oldular. Büyük kulüplerde oyuncuların üzerinde baskı olur. Ben de baskı altında oynamayı severim. Bu yüzden sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum.

''GENÇKEN MESUT ÖZİL'İ İZLİYORDUM, ŞİMDİ ONUNLA OYNAYACAĞIM''



Genç oyuncular için büyük yıldızlarla birlikte oynamak önemli bir şanstır. Mesut Özil gibi bir oyuncuyla birlikte oynama şansını elde etmek benim için büyük bir onur. Gençken onu izliyordum, şimdi ise onunla aynı sahada antrenman yapıp, birlikte aynı takımda oynayacağım. Benim ise yapmam gereken çok çalışıp, onun tecrübelerinden yararlanmak olacak.



Taraftarlarımıza mesaj vermek gerekirse daha önce de söylediğim gibi meydan okumaları severim. Bundan dolayı da Fenerbahçe gibi büyük bir kulübe transfer oldum. Çok çalışıp, sahada doğru şeyler yaptığım takdirde onların mutlu olmasını sağlayacağıma inanıyorum."

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" SADECE Misli.com'da! Hemen üye ol...