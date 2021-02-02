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Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel'den şok tepki
Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel, Hatayspor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada yayıncı kuruluşla yaşanan gerilim nedeniyle maç değerlendirmesi yapmadı.
Karşılaşmaya 11'de başlayan ve sağ kanadı etkili kullanan Osayi-Samuel, Fenerbahçe'nin yayıncı kuruluşla yaşadığı gerilim nedeniyle maç değerlendirmesinde bulunmadı.
Zorunlu olduğu için geldiğini belirten Bright Osayi-Samuel, "Zorunlu olduğu için geldim. Maç hakkında konuşmak istemiyorum. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.
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