Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel'den şok tepki

Karşılaşmaya 11'de başlayan ve sağ kanadı etkili kullanan Osayi-Samuel, Fenerbahçe'nin yayıncı kuruluşla yaşadığı gerilim nedeniyle maç değerlendirmesinde bulunmadı.

Zorunlu olduğu için geldiğini belirten Bright Osayi-Samuel, "Zorunlu olduğu için geldim. Maç hakkında konuşmak istemiyorum. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.