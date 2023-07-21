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Fenerbahçe'nin yeni transferi Becao, takımla ilk antrenmanına çıktı

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#Fenerbahçe#Becao#Antrenman
Fenerbahçenin yeni transferi Becao, takımla ilk antrenmanına çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 13:21

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transfer Rodrigo Becao da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

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Fenerbahçe'nin Udinese'den transfer ettiği Rodrigo Becao, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.
 
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

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#Fenerbahçe#Becao#Antrenman