Fenerbahçe'nin yeni transferi Becao, takımla ilk antrenmanına çıktı

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Fenerbahçe'nin Udinese'den transfer ettiği Rodrigo Becao, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.



Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.