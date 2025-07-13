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Fenerbahçe’nin yeni transferi Asensio İstanbul’a geliyor! Evi hazır

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#Fenerbahçe#Transfer#Asensio
Fenerbahçe’nin yeni transferi Asensio İstanbul’a geliyor Evi hazır
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 10:04

Fenerbahçe, Jhon Duran transferinin ardından Archie Brown’ı İstanbul’a getirmiş ve resmen açıklamıştı. Sarı lacivertliler, şimdi de Marco Asensio’yu İstanbul’a getirmeye hazırlanıyor. İspanyol yıldızın evi bile hazır. İşte ayrıntılar…

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Jhon Duran hamlesiyle sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da ses getiren Fenerbahçe, sol bek bölgesine de önemli bir takviye gerçekleştirdi. Sarı-Lacivertliler, Milan’ın da çok istediği Archie Brown’un transferini bitirdi.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Asensio İstanbul’a geliyor Evi hazır

KONTENJANA UYUYOR

İngiliz yıldız, 2002 doğumlu olduğu için TFF’nin belirlediği artı 2 kontenjan kuralına da uyuyor.

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Fenerbahçe’de bu kuralı karşılayan diğer yabancı, 2003 doğumlu olan bir diğer yeni transfer Jhon Duran.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Asensio İstanbul’a geliyor Evi hazır

SIRADA ASENSIO VAR

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Archie Brown sonrası sıradaki transferin Marco Asensio olması bekleniyor... PSG ile bonservis için yapılan görüşmelerde el sıkışan başkan Ali Koç, Fransız devini 15 milyon Euro civarında bir rakama ikna etti.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Asensio İstanbul’a geliyor Evi hazır

EVİ BİLE HAZIR

Avrupa’dan önemli talipleri bulunan Asensio’yla da anlaşma noktasına gelen Sarı-Lacivertliler, son olarak maaş teklifini 11 milyon Euro’ya yükseltmişti. İspanyol yıldızın İstanbul’da yaşayacağı villa bile hazır.

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İSTANBUL'A GELİYOR

Transferde hızlı davranan ve Inter’in önüne geçen Fenerbahçe, son detayları da halledip hafta içinde 29 yaşındaki yıldızı İstanbul’a getirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Asensio İstanbul’a geliyor Evi hazır

MOURINHO'NUN 10 NUMARASI

Teknik direktör Jose Mourinho’nun daha çok 10 numara pozisyonunda oynatmayı düşündüğü Asensio’nun gelmesi halinde Fenerbahçe’nin hücum gücü ciddi seviyede artmış olacak. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Aston Villa’da kiralık olarak forma giyen Asensio, PSG ile geçirdiği ilk yarı dahil 37 resmi maça çıktı; 10 gol atarken, 5 asist yaptı.

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#Fenerbahçe#Transfer#Asensio

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