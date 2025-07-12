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Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown'dan Mourinho itirafı! Devin Özek...

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Archie Brown
Fenerbahçenin yeni transferi Archie Browndan Mourinho itirafı Devin Özek...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 23:42

Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, kendisini sarı - lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzalamasının ardından açıklamalarda bulundu.

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Kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalamasının ardından açıklamalarda bulunan İngiliz sol bek, transfer sürecine değindi.

İşte Brown'ın açıklamaları;

"EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM"

“Öncelikle teşekkür ederim, dürüst olmak gerekirse evimde gibi hissediyorum. Buraya gelmeden önce bile kendimi zaten bu ailenin bir parçası gibi hissettim. Şu ana kadar bunu bu şekilde tarif edebilirim. Dürüst olmak gerekirse yoğun duygular içerisindeyim. Tanrı’ya şükür ki burası gerçekten şimdiden evim gibi hissettiriyor.

MOURINHO SÖZLERİ...

Jose Mourinho, bu kulübe gelmemdeki en önemli etkenlerden biriydi. Bana, kendi tecrübelerinden çok şey katabilecek biriyle çalışacak olmak benim için büyük bir fırsat. Kısaca ondan alabileceğim kadar fazla bilgiyi almaya ve onun yönetiminde kariyerimin en iyi döneminde olmaya çalışacağım. Bu yüzden bu durum benim için büyük bir onur.

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"DEVİN ÖZEK, BURADA OLMAMI HİSSETTİRDİLER"

Bence bu birden fazla sebebin birleşimiydi. Öncelikle ilk sebep daha önce de söylediğim gibi kulüpteki aile ortamıydı. Herkes tarafından bu kadar istenildiğimi hissetmem benim için gerçekten çok önemliydi. Ayrıca Devin Özek’le harika bir görüşme yaptım. Bu benim için gerçekten belirleyici bir faktördü. Başkan da öyle. Hem Başkan hem de Devin Özek, bana kendimi evimdeymişim gibi hissettirdiler, gerçekten hoş karşılandığımı ve burada olmamı istediklerini hissettirdiler. Açıkçası onlara büyük bir teşekkür borçluyum çünkü eğer onlar olmasaydı şu an burada olur muydum bilmiyorum. O yüzden kesinlikle onlara minnettarım.

Fenerbahçenin yeni transferi Archie Browndan Mourinho itirafı Devin Özek...

TARAFTARA M

Taraftarlara mesajım şu: Sahada olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Burada olduğum sürece sonuna kadar savaşacağım. Sahada elimden gelen her şeyi vereceğim ve benden her şeyi bekleyebilirsiniz. Gerçekten bu kulüp için her şeyimi vermeye hazırım. Burada olmak benim için bir onur. Başlamak için sabırsızlanıyorum.

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Archie Brown

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