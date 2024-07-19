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Fenerbahçe'nin yeni transferi antrenmanda

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#Fenerbahçe#Lugano#Şampiyonlar Ligi
Fenerbahçenin yeni transferi antrenmanda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 21:22

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu’nda İsviçre temsilcisi FC Lugano ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

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Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma, koordinasyon çabukluk ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman; dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam etti. Günün tek antrenmanı taktiksel çalışmalarla tamamlandı. Yeni transfer Allan Saint-Maximin ile milli takımlardan dönen Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür ve İsmail Yüksek de takımla çalıştı.Dün Hull City ile oynanan maçta ilk 11’de görev alan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.Sarı-lacivertli ekip, Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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#Fenerbahçe#Lugano#Şampiyonlar Ligi

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