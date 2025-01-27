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Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca'nın İstanbul'a geliş saati belli oldu

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#Transfer#Anderson Talisca#Fenerbahçe
Fenerbahçenin yeni transferi Anderson Taliscanın İstanbula geliş saati belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 15:55

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertli kulübün 1.5 yıllık anlaşma sağladığı Brezilyalı yıldızın İstanbul'a geliş saati belli oldu.

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Diego Carlos'u Aston Villa'dan kadrosuna katan ve Milan Skriniar'ı da sağlık kontrolünden geçiren Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı bir diğer isim Anderson Talisca oldu.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Sarı-lacivertliler, Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı almak için bugün Suudi Arabistan'a özel uçak yollanacağı belirtildi. Anderson Talisca'nın gün içerisinde hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a geleceği aktarıldı. Fenerbahçe'nin Anderson Talisca'nın bonservisini alacağı vurgulandı.

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İSTANBUL'A GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, bugün saat 21.00'de İstanbul'da olacak. Sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak olan yıldız futbolcunun 2026 yılına kadar sürecek bir anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

MALİYETİ BELLİ OLDU
Suudi basınından yansıyan bilgilere göre Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye maliyeti 15.5 milyon euro olacak. 

Fenerbahçenin yeni transferi Anderson Taliscanın İstanbula geliş saati belli oldu


TALISCA'DAN UÇAK PAYLAŞIMI GELDİ!
Brezilyalı yıldız, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Talisca, İstanbul'a geldiği uçaktan bu fotoğrafı paylaştı;
Fenerbahçenin yeni transferi Anderson Taliscanın İstanbula geliş saati belli oldu



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#Transfer#Anderson Talisca#Fenerbahçe

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